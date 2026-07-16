VIDEO Uhićen muškarac koji je na bankomate u staroj gradskoj jezgri postavljao uređaje za krađu PIN-ova i podataka

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo uhićenjem 55-godišnjeg državljanina Bugarske zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela povezanih s postavljanjem tzv. skimming uređaja na bankomate.

Sumnja se da je osumnjičeni uređajima neovlašteno prikupljao podatke s bankovnih kartica i PIN brojeve korisnika s ciljem njihove zlouporabe.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava za produljeno kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili dobivanja na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja te za produljeno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je od 16. svibnja do 14. srpnja ove godine, u unajmljenom apartmanu u Dubrovniku, izradio ukupno devet improviziranih uređaja za očitavanje kartičnih podataka, tzv. skimmera, kao i osam kućišta s improviziranom napravom za snimanje i pohranu podataka koji svojim izgledom odgovaraju dijelovima bankomata.

Sumnja se da je uređaje postavljao na više bankomata unutar stare gradske jezgre Dubrovnika, i to u otvore za prihvat kartica ili iznad tipkovnica, s namjerom neovlaštenog pribavljanja podataka korisnika.

Također je utvrđeno da je u apartmanu u kojem je boravio posjedovao uređaj namijenjen za čitanje, pisanje i brisanje podataka na magnetnim trakama.