VIDEO Ugašen požar na odlagalištu Mojanka: Izgorjelo oko tisuću četvornih metara

Vatrogasci su tijekom noći intervenirali na požaru koji je izbio na odlagalištu otpada Mojanka kod Sinja.

Javna vatrogasna postrojba Sinj dojavu je zaprimila nešto iza 0.20 sati. Na teren je upućeno sedam vatrogasaca JVP-a Sinj i DVD-a Sinj s ukupno četiri vozila.

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Požar je stavljen pod nadzor i ugašen do 3.45 sati. Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila približno tisuću četvornih metara površine.

Nakon završetka vatrogasne intervencije, na požarištu su ostali djelatnici Čistoće Cetinske krajine, koji su nastavili sa sanacijom terena.