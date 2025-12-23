VIDEO: U Krstaticama obilježena godišnjica pogibije hrvatskih branitelja

Predstavnici Veterana 4. gardijske brigade, Udruge HVIDRA-a Split te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata (UHBDDR) Podstrana okupili su se u Krstaticama kako bi obilježili godišnjicu smrti svojih suboraca i odali počast hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Domovine.

Tom prigodom prisjetili su se zapovjednika voda HOS-a Slavena Zeca te 31. godišnjice pogibije Vitezova Matana Vuletića i Grge Zeca, čija su imena trajno upisana u povijest Domovinskog rata. U ozračju pijeteta i molitve evocirane su uspomene na njihovu hrabrost, žrtvu i doprinos u obrani Hrvatske.

Posebna počast odana je i herojima malog mjesta Imotske krajine – Luki Vranješu, Ivanu Gudelju, Mati Zecu Peškiriću i Marinku Vuletiću – koji su također položili svoje živote na Oltaru Domovine. Njihova žrtva, istaknuto je, obvezuje sadašnje i buduće naraštaje na trajno čuvanje istine o Domovinskom ratu i vrijednostima za koje su se borili.

Okupljeni su poručili kako sjećanje na poginule suborce ne blijedi te da je dužnost hrvatskog naroda s poštovanjem i zahvalnošću čuvati uspomenu na sve one koji su dali ono najvrjednije – vlastiti život – za slobodnu i neovisnu Hrvatsku.