VIDEO U Jadranu snimljena iznimno rijetka vrsta

U Tršćanskom zaljevu istraživači su zabilježili dosad neviđen prizor - golemo jato kritično ugroženih kljunastih morskih golubova na okupu kod uzgajališta dagnji. Iako je otkriće izazvalo oduševljenje u znanstvenim krugovima, istovremeno je stvorilo zabrinutost zbog štete koju ove životinje nanose uzgajivačima, prenosi N1.

Snimke koje podsjećaju na prizore iz dokumentarnih filmova nastale su posljednjih dana na velikim uzgajalištima dagnji unutar UNESCO-ova rezervata biosfere, područja poznatog kao primjer suživota čovjeka i prirode. Stručnjaci zaštićenog morskog područja Miramare, u suradnji s organizacijom Shoreline, uspjeli su zabilježiti dosad najveće jato iznimno rijetkih kljunastih morskih golubova (Aetomylaeus bovinus) kako se hrane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na snimkama se vide deseci ovih životinja kako izranjaju i, ne obazirući se na istraživače, hrane se dagnjama. Iako su ronioci i uzgajivači i u posljednje dvije godine povremeno viđali ove raže, skupine koje su posljednjih dana brojale i do 50 jedinki između Grljana i Križa predstavljaju pojavu neuobičajenu ne samo za Tršćanski zaljev, već i za cijeli Jadran i Sredozemlje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Area Marina Protetta Miramare (@ampmiramare)

Šteta za uzgajivače

Početno oduševljenje znanstvenika rijetkim prizorom ubrzo je, međutim, zasjenila zabrinutost zbog gospodarske štete koju trpe uzgajivači dagnji. Oni su se i ranije suočavali s praznim konopima koje su djelomično ili gotovo potpuno uništavale druge raže i morske kornjače.

Upravo zbog toga, istraživači iz Miramarea odmah su reagirali na dojave uzgajivača o velikom broju okupljenih životinja. Najprije su dronom pregledali obalu kako bi locirali jata, a zatim su brodom i zaronima izbliza dokumentirali njihovo hranjenje.

Kako bi se pronašao način za smanjenje sukoba između interesa proizvođača i zaštite ugrožene vrste, istraživači su od regije Friuli Venezia Giulia zatražili osnivanje radne skupine. U nju bi bili uključeni predstavnici odjela za bioraznolikost, lov i ribarstvo, uzgajivači te stručnjaci Zaštićenog morskog područja Miramare, koje već godinama prati stanje na uzgajalištima. Cilj je, kako su objasnili, definirati pojavu, uspostaviti sustavno praćenje i odrediti mjere upravljanja koje će pomiriti zaštitu vrste s gospodarskom održivošću uzgoja. Time bi se spriječilo korištenje neprimjerenih ili potencijalno štetnih praksi, osobito ako se okupljanja nastave tijekom ljetnih mjeseci. Namjera je, dodaju, osnovati stručno-znanstvenu skupinu koja će moći brzo reagirati, uzimajući u obzir i očuvanje prirode i interese uzgajivača.

Što je kljunasti morski golub?

Kljunasti morski golub jedna je od najvećih vrsta raža u Sredozemnom moru. Od drugih se raža u Tršćanskom zaljevu razlikuje po pjegastom uzorku i izduženoj njušci koja podsjeća na pačji kljun. Iako ima dug i tanak rep, za razliku od nekih srodnika uglavnom nema otrovnu bodlju. Snažnim zubnim pločama lomi ljušture školjkaša i rakova kojima se hrani. Hranu inače traži na pjeskovitom dnu, no očito je da kao izvor hrane sada koristi i uzgajališta, gdje su školjke dostupne na okomitim konopima.

O prehrani i razmnožavanju ove vrste još se uvijek zna vrlo malo, zbog čega ovo opažanje kod Trsta ima veliku znanstvenu i konzervatorsku važnost. Istraživači smatraju da je nužno pokrenuti detaljnija istraživanja kako bi se utvrdilo jesu li velika okupljanja posljednjih tjedana povezana i s razmnožavanjem. Takva bi saznanja mogla potvrditi da su Tršćanski zaljev i sjeverni Jadran, kao i za neke druge hrskavičnjače, važno područje za razmnožavanje i razvoj mladih jedinki ove ugrožene vrste. Kljunasti morski golub na svjetskoj je razini kritično ugrožen zbog prekomjernog izlova i uništavanja staništa, a isti status ima i u Jadranskom moru. Vrsta je na Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) te je zaštićena Barcelonskom i Bonskom konvencijom, koje državama nalažu stroge mjere zaštite.