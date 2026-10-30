VIDEO Trump napao novinara: "Odvratan si, ti si bolestan"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti zbog oštre verbalne razmjene s novinarom. Ovoga puta povod je bilo pitanje o njegovu zdravstvenom stanju i mogućem umoru nakon intenzivnog niza predizbornih skupova diljem Sjedinjenih Američkih Država.

Incident se dogodio u četvrtak na aerodromskoj pisti, nakon što se Trump vratio u Washington sa skupa održanog u Južnoj Karolini, u sklopu kampanje za američke izbore na sredini predsjedničkog mandata.

Novinara je zanimalo zašto je predsjednik promijenio planove vezane uz sudjelovanje na skupu u Kansasu te ima li ta odluka veze s njegovim zdravljem ili iscrpljujućim rasporedom.

„Ti si bolestan čovjek”

Trump nije dobro prihvatio pitanje o tome je li mu možda „dojadilo putovati”.

„Ma, ti si bolestan kad postavljaš takvo pitanje. Ti si bolestan čovjek”, odgovorio je američki predsjednik.

Prema opisu događaja, Trump je tijekom razgovora bio vidno iziritiran i znojio se.

Kada je novinar Reutersa nastavio postavljati pitanja o njegovu zdravstvenom stanju, predsjednik je dodatno zaoštrio ton. Umjesto objašnjenja razloga promjene rasporeda, počeo je komentirati novinarov fizički izgled.

Q: "You not going to Kansas has nothing to do with you being sick of travel?" President Trump: "You're sick to ask that question. You are sick...I don't feel I have to go to Kansas...I feel perfect. You are disgusting. Put yourself in shape. You look like hell!" https://t.co/8jfPolxExW — CSPAN (@cspan) October 29, 2026

„Osjećam se savršeno. Dovedi se u formu!”

„Pogledajte ovog tipa, potpuno je izvan forme”, rekao je Trump, obraćajući se okupljenima.

Zatim je poručio da se osjeća odlično, nakon čega je nastavio s osobnim uvredama.

„Osjećam se savršeno. Odvratan si. Dovedi se u formu. Izgledaš užasno!”, rekao je 80-godišnji predsjednik.

Razmjena je tako od pitanja o mogućem umoru i razlozima promjene predizbornih planova prerasla u otvoreni verbalni sukob.

Intenzivna kampanja bez dana odmora

Neugodna scena dogodila se u razdoblju u kojem Trump ima iznimno gust raspored javnih nastupa.

Prema dostupnim informacijama, od nedjelje, 11. listopada, nije imao nijedan slobodan dan, a tijekom tog razdoblja svakodnevno je sudjelovao na predizbornim skupovima diljem zemlje.

Upravo je takav tempo bio povod novinarskom pitanju o tome je li promjena planova za Kansas povezana s iscrpljenošću ili zdravstvenim razlozima.

Trump je, međutim, odlučno odbacio svaku sugestiju da se ne osjeća dobro, ističući da je njegovo zdravstveno stanje izvrsno.