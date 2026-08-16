VIDEO Torcidaši potrčali prema odmorištu, policija spriječila mogući sukob; navijači Hajduka pod pratnjom stižu u Goricu

Blaga je napetost navijača uoči večerašnjeg dvoboja Gorice i Hajduka u Velikoj Gorici. Dok velik broj pripadnika Torcide putuje iz Dalmacije prema Zagrebu, na autocesti A1 kod Draganića, prema informacijama koje je objavio 24sata, policija je spriječila mogući sukob navijačkih skupina.

Prema navodima 24sata, skupina torcidaša izašla je iz kombija te potrčala prema parkiralištu odmorišta, gdje ih je dočekao kordon karlovačke policije. Iz policije su za taj portal potvrdili da je postupanje u tijeku.

Jedan od čitatelja 24sata tvrdi da je policija zatvorila koridor te da su se na tom području, uz navijače Gorice, nalazili i pripadnici Bad Blue Boysa. Drugi svjedok ispričao je kako je vidio torcidaše da izlaze iz kombija i trče prema parkiralištu. Zasad nema službene potvrde da je do fizičkog sukoba došlo, a prema dostupnim informacijama policijska intervencija spriječila je mogući obračun.

Jake policijske snage čekale Torcidu već na Lučkom

Dalmacija Danas ranije danas objavila je prizore s naplatne postaje Lučko, gdje su navijače Hajduka koji prema Velikoj Gorici stižu iz smjera Dalmacije dočekale pojačane policijske snage. Na snimkama Dalmacije Danas vidljiv je veći broj policijskih patrola raspoređenih na prostoru naplatne postaje, još prije dolaska većeg broja Hajdukovih navijača. Policija će pratiti kretanje navijača prema Velikoj Gorici, gdje se očekuje brojna Torcida.

Policija je uoči utakmice najavila i audio-video snimanje prostora stadiona, kao i prilaznih pravaca prije, tijekom i nakon susreta. Večerašnji događaji dolaze svega nekoliko dana nakon sukoba pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa na parkiralištu zagrebačke zračne luke, zbog čega su mjere osiguranja uoči gostovanja Hajduka dodatno u fokusu.

Hajduk u Velikoj Gorici traži prvu pobjedu

Utakmica 3. kola SuperSport HNL-a između Gorice i Hajduka igra se večeras, u nedjelju 16. kolovoza, od 21 sat na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Bijeli u susret ulaze s jednim osvojenim bodom nakon prva dva kola. Hajduk je na otvaranju prvenstva poražen kod Varaždina 2:1, a potom je na Poljudu protiv Istre 1961 odigrao 2:2. Gorica je još bez bodova nakon poraza od Osijeka i Lokomotive, pa obje momčadi večeras traže prvu prvenstvenu pobjedu.

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