VIDEO Torcida Mertojak odala počast Gudelju

Vijest o iznenadnoj smrti legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja okupila je u srijedu navečer članove Torcide Mertojak, koji su se kod njegova murala oprostili od jednog od velikana splitskog kluba.

Gudelj je tijekom jednog razdoblja života bio posebno vezan uz Mertojak, jedan od najvećih splitskih kvartova i tradicionalnih uporišta navijača Hajduka. Upravo ondje njegov lik već godinama čuva mural posvećen velikanu Bijelih.

Navijači su se okupili kod murala i prisjetili se i trenutaka njegova otvaranja te Gudeljeve velike nogometne karijere, ali i čovjeka kojeg su pamtili kao humanitarca i borca koji je brojne životne bitke vodio s jednakom upornošću kakva ga je krasila na nogometnom terenu.

U čast Ivanu Gudelju zapaljene su baklje i svijeće, a okupljeni su se od njega oprostili i molitvom.

Bio je to emotivan posljednji pozdrav Mertojaka čovjeku koji je ostavio dubok trag u Hajduku, Splitu i hrvatskom nogometu.