VIDEO Tko je djevojka koja zabavlja cijelu zemlju? SLAYvonne ima još jednu tajnu karijeru i novu pjesmu!

Internetska senzacija Ivona Delić, široj javnosti poznatija kao SLAYvonne, razveselila je svoje brojne obožavatelje novim singlom "Prošla je noć" - autorskom pjesmom koja se svojom energijom, modernim zvukom i autentičnim riječima izdvaja od svega što se trenutačno može čuti na domaćoj glazbenoj sceni. Teško je povjerovati da je novi ljetni hit poznate tiktorice nastao u svega nekoliko minuta tijekom noćnog izlaska.

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"Tekst za pjesmu napisala sam jedne noći, u četiri ujutro. Bilo je ljeto, bila sam u izlasku s društvom i gledala u zvijezde jer obožavam astronomiju. Tada me obuzeo val inspiracije i počela sam pisati. Pjesma je nastala u svega nekoliko minuta, najbrže od svih koje sam dosad napisala. Sada je došlo vrijeme da je podijelim s javnosti", otkriva Ivona.

Atraktivna Splićanka posljednjih je mjeseci nezaobilazno lice društvenih mreža. Ako ste u posljednje vrijeme otvorili Instagram ili TikTok, velika je vjerojatnost da vam je upravo algoritam preporučio nju i njezine viralne objave. Originalnim obradama najpopularnijih domaćih hitova, koje s lakoćom pretvara u duhovite i kreativne parodije, SLAYvonne svakodnevno osvaja publiku, a njezin rad svakodnevno prati čak više od 70.000 vjernih pratitelja.

Pojedini glazbenici, poput Tonija Cetinskog i Domenice, čije je pjesme obrađivala i parodirala, komentirali su njezine videe, no reakcije su bile isključivo pozitivne. "Nitko me nikada nije tražio da uklonim sadržaj niti je imao zamjerke na moj rad. Naprotiv, mnogi su prepoznali humor i kreativnost kojima pristupam svojim objavama te su me podržali."

Iako je pronašla formulu za uspjeh na društvenim mrežama, Ivona je posljednjih mjeseci poseban fokus stavila na autorsku glazbu. Novi singl "Prošla je noć" donosi spoj zarazne melodije, suvremene produkcije i emotivne interpretacije, stvarajući pjesmu koja će se savršeno uklopiti u tople ljetne večeri. Sve to dodatno zaokružuje njezin moćan vokal koji osvaja već pri prvom slušanju.

Za one koji redovito prate njezine videe i pitaju se tko je mladić s gitarom koji je vjerno prati u objavama i spotovima, riječ je o njezinom bratu Juri, koji je postao neizostavan dio njezine glazbene priče. "Išli smo zajedno u glazbenu školu. On je tada svirao klavijature, a ja gitaru, no ubrzo je pokazao da gitaru svira bolje od mene i da sve brže uči. Već je tada bilo jasno kako će to završiti."

Mnogi se pitaju i kako Jure uspijeva zadržati ozbiljan izraz lica na sestrine urnebesne parodije, no Ivona tvrdi da su u početku znali pucati od smijeha i nisu mogli snimiti video ni iz petog pokušaja. "Mislim da Jure više uopće ne sluša što govorim. To je taj njegov meditativni način rada – jednostavno se distancira", poručuje kroz smijeh. Mlada glazbenica u idućim mjesecima planira objavljivati već gotove pjesme, a album planira izdati do idućeg ljeta. Unatoč tome, mnogi još uvijek ne znaju za njezinu "tajnu" karijeru i drugu veliku ljubav - posao fitness trenerice.

"Fitness mi je velika strast već dugi niz godina, iako mnogi to ne znaju. Ne skrivam taj dio sebe, ali trenutno se većinski bavim glazbom i privatnim treninzima. Glazba je ono što jesam i ne mogu bez nje," zaključuje Ivona.

Čini se kako Ivona ima recept za svaku publiku – one koji motivaciju traže u teretani, ali i one željne dobre glazbe koje čeka na YouTubeu, društvenim mrežama, a uskoro i na pozornicama diljem Hrvatske. Ako vam teretana nije omiljeno mjesto za provesti vrijeme, nema brige - SLAYvonne uskoro stiže s još više pjesama, spotova i nastupa!