VIDEO Thompson pred veliki koncert pokazao što sprema publici: Na probi odjeknula „Bosna“

Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru ulaze u završnicu, a pjevač je svojim obožavateljima pokazao dio onoga što ih očekuje na nadolazećem nastupu.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka s probe na kojoj Thompson zajedno s članovima benda uvježbava repertoar za koncert.

„Mali dio atmosfere s proba dok se pripremamo za veliki koncert u Vukovaru“, poručili su uz video objavljen na Thompsonovoj Facebook stranici.

Na snimci Thompson s bendom izvodi pjesmu „Bosna“, čime su njegovi pratitelji dobili kratak uvid u atmosferu s posljednjih priprema.

Podsjetimo, Thompson će u subotu u Vukovaru održati veliki humanitarni koncert pod nazivom „Zajedno za budućnost“. Interes publike za događaj već se osjeća u Vukovaru i okolici, a uoči koncerta zabilježen je i rast cijena pojedinih smještajnih kapaciteta.

S obzirom na to da se očekuje dolazak velikog broja posjetitelja, u gradu će vrijediti i poseban režim prometovanja. Prometne izmjene na snagu stupaju već danas, kako bi se Vukovar pripremio za pojačan priljev ljudi uoči subotnjeg koncerta.