Close Menu

VIDEO Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali: Sudarili se automobil i kamion, dvije osobe završile u bolnici

Točne okolnosti sudara zasad nisu poznate
prometna-ratac

Na Jadranskoj magistrali kod Ratca danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Zbog sudara je nastao zastoj, a promet se na ovoj dionici odvija otežano. Prometna nesreća dogodila se u petak, 13. studenoga, nešto prije 14 sati u mjestu Ratac, na Jadranskoj magistrali prema Dubrovniku.

Prema neslužbenim informacijama koje donosi portal Metković NEWS, u sudaru su sudjelovali osobni automobil i kamion koji je prevozio olupine vozila. Dvije osobe zadobile su lakše ozljede, a na mjesto nesreće stigla je hitna medicinska pomoć. Ozlijeđeni su vozilom hitne pomoći prevezeni u dubrovačku bolnicu.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Metković NEWS (@metkovicnews)

Promet otežan, čeka se završetak očevida

Zbog nesreće je na ovom dijelu Jadranske magistrale došlo do zastoja, zbog čega se promet odvija otežano.

Točne okolnosti sudara zasad nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon policijskog očevida.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
3
Mad
1