VIDEO Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali: Sudarili se automobil i kamion, dvije osobe završile u bolnici

Na Jadranskoj magistrali kod Ratca danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Zbog sudara je nastao zastoj, a promet se na ovoj dionici odvija otežano. Prometna nesreća dogodila se u petak, 13. studenoga, nešto prije 14 sati u mjestu Ratac, na Jadranskoj magistrali prema Dubrovniku.
Prema neslužbenim informacijama koje donosi portal Metković NEWS, u sudaru su sudjelovali osobni automobil i kamion koji je prevozio olupine vozila. Dvije osobe zadobile su lakše ozljede, a na mjesto nesreće stigla je hitna medicinska pomoć. Ozlijeđeni su vozilom hitne pomoći prevezeni u dubrovačku bolnicu.
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Promet otežan, čeka se završetak očevida
Zbog nesreće je na ovom dijelu Jadranske magistrale došlo do zastoja, zbog čega se promet odvija otežano.
Točne okolnosti sudara zasad nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon policijskog očevida.