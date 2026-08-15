VIDEO Teška noć na Dugom otoku: Vatra prijetila kućama u uvalama, svi objekti uspješno obranjeni

Stanje na požarištu iznad Brbinja na Dugom otoku jutros je povoljnije nego tijekom noći. Svi ugroženi objekti uspješno su obranjeni i nema materijalne štete, a gotovo 100 vatrogasaca uz pomoć kanadera pokušava požar staviti pod nadzor.

Požar otvorenog prostora buknuo je u petak navečer, a zahvatio je makiju, raslinje i šumu. Gašenje su otežavali teško prohodan teren i gusta vegetacija te kuće smještene u otočnim uvalama.

Na terenu su lokalni vatrogasci s Dugog otoka te snage koje su s kopna stigle u ispomoć. Među njima su i pripadnici redovne dislokacije iz Sisačko-moslavačke županije.

Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić izjavio je za HRT da se cijelu noć radilo na obrani objekata.

– Svi su uspješno obranjeni. S obzirom na to da se radi o otoku gdje je u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije i sada, uz pomoć kanadera, radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, rekao je Rudić.

Dodao je da je na požarištu gotovo 100 vatrogasaca, među kojima su lokalne snage i vatrogasci koji su pristigli s kopna.

Tijekom večeri i noći izbila su i četiri požara na području oko Galovca. Rudić je rekao da su svi brzo stavljeni pod nadzor te lokalizirani u roku od sat i pol.