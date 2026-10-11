VIDEO Sydney Sweeney ponovno se skinula pred kamerama: Nakon žestokih kritika objavila novu provokativnu reklamu

Hollywoodska glumica Sydney Sweeney ponovno je izazvala veliku pozornost javnosti nakon što se pojavila u novoj, provokativnoj reklami za platformu Novig. Unatoč brojnim kritikama koje je izazvala prethodna kampanja, 29-godišnja zvijezda serije "Euphoria" očito ne namjerava odustati od odvažnog načina oglašavanja.

Naime, Sydney Sweeney u novoj se reklami ponovno pojavljuje bez gornjeg dijela odjeće, dok grudi prekriva američkim nogometnim loptama. Na sebi nosi bijelo donje rublje s natpisom Novig, a cijela kampanja osmišljena je kako bi privukla pozornost na platformu usmjerenu na sportska predviđanja.

Provokativnom reklamom odgovorila na kritike

Glumica se u novom videu odlučila i našaliti na račun pozornosti koju izaziva njezin izgled. "Postoje odrasli muškarci koji izrađuju tablice kako bi se kladili na to koje je boje moje donje rublje", poručila je Sweeney u reklami, aludirajući na javnu opsjednutost njezinim izgledom. Istodobno naglašava da je Novig platforma usmjerena na sport, a ne na nagađanja o njezinu privatnom životu ili izgledu.

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Sportašice su je žestoko kritizirale

Podsjetimo, prethodna reklamna kampanja izazvala je brojne negativne reakcije, posebno među profesionalnim sportašicama koje su smatrale da takav način promocije seksualizira žene i omalovažava njihove sportske uspjehe. Među najglasnijim kritičarkama bila je australska olimpijska pobjednica u plivanju Ariarne Titmus, koja je izrazila ogorčenje zbog načina na koji se žensko tijelo koristi za promociju proizvoda povezanih sa sportom.

Britanska atletičarka Amy Hunt također je javno kritizirala kampanju, naglašavajući da se uspjesi sportašica temelje na godinama odricanja, napornog rada i discipline.

Ne odustaje od provokacija

Unatoč kritikama, Sweeney je nastavila promovirati kampanju, a na društvenim mrežama ranije je podijelila i fotografije sportaša koji su pozirali bez odjeće za poznato ESPN-ovo izdanje Body Issue. Nova reklama ponovno je potaknula rasprave o granicama provokativnog oglašavanja, položaju žena u sportu i korištenju seksualnosti u marketinške svrhe.

Dok jedni smatraju da glumica ima pravo sama odlučivati o svom izgledu i reklamnim angažmanima, drugi vjeruju da ovakve kampanje šalju pogrešnu poruku o ženama u sportu. Jedno je sigurno – Sydney Sweeney novom je reklamom ponovno uspjela privući pozornost javnosti, a rasprave o njezinu potezu ne prestaju.