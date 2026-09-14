VIDEO Svi su nagađali čiji potpis nosi: Otkrivena tajna raskošne vjenčanice Anamarije Raič

Nakon što su se hrvatski tenisač Borna Ćorić i influencerica Anamaria Raič vjenčali daleko od očiju javnosti, veliku pozornost privukla je upravo vjenčanica koju je mladenka odabrala za svoj poseban dan. Prve fotografije pokazale su raskošnu bijelu kreaciju, a sada je otkriveno i čiji dizajnerski potpis nosi.

Na fotografiji se ističe bogato ukrašena vjenčanica romantičnog, gotovo bajkovitog izgleda. Čipkasti detalji protežu se preko strukturiranog korzeta, dok prozirni dijelovi u gornjem dijelu stvaraju efekt nježne čipke na koži. Naglašeni struk prelazi u raskošnu, voluminoznu suknju, a cijelu kombinaciju dodatno upotpunjuje veliki buket bijelog cvijeća.

Iako se u početku nagađalo da bi vjenčanica mogla biti kreacija poznate američke dizajnerice Monique Lhuillier, pokazalo se da je istina drugačija. Anamaria je za jedan od najvažnijih dana u životu odabrala haljinu hrvatske dizajnerice Matije Vuice.