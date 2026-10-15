VIDEO Šuta nakon navijačkih nereda u Splitu: "Ovakve događaje ne smijemo podržavati. Policija je odlično reagirala"

Nakon burne noći u Splitu, tijekom koje je policija spriječila sukob više stotina navijača, pred novinare je stao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Poručio je kako nasilju i neredima nema mjesta na sportskim događanjima, istaknuvši da je pravodobna policijska intervencija spriječila teže posljedice.

"Prije svega treba zahvaliti policiji koja je odmah reagirala, koja je cijelo vrijeme prisutna na terenu i zahvaljujući kojoj su izbjegnute najteže situacije. Ovo su pojedinačni slučajevi koje treba osuditi", kazao je Šuta.

"Sport treba biti mjesto natjecanja i zabave, a ne nereda"

Gradonačelnik je uputio apel svim navijačima koji će danas pratiti utakmicu Hajduka i Ajaxa, naglasivši kako sportsko rivalstvo ne smije biti povod za nasilje.

"Stvarno pozivam sve navijače da navijaju, da shvate kako je ovo sportsko natjecanje i da ne treba stvarati nikakve nerede ni nemire u gradu, kako danas tako ni ubuduće. Sport je mjesto na kojem šaljemo poruku natjecanja, zabave i svega dobrog što donosi, a nikako ne smijemo podržavati ovakve događaje", poručio je splitski gradonačelnik.

Na dodatno pitanje novinara smatra li ponašanje dijela navijača pogrešnim, Šuta je bio jasan.

"Naravno da je pogrešno. Nije dobro da se takve stvari događaju. Opet ponavljam, policija je odlično reagirala i stvarno možemo kazati da imamo odličnu policiju na našem području. Apeliram na sve navijače da se ponašaju u sportskom duhu", naglasio je.

Hoće li danas biti novih incidenata?

Novinare je zanimalo i očekuje li gradonačelnik nove probleme tijekom današnjeg dana, s obzirom na napetosti koje u Splitu traju još od utorka. "Policija sve to zajedno procjenjuje. Ja se stvarno nadam da ovakvih incidenata više neće biti", zaključio je Šuta.

Podsjetimo, policija spriječila veliki sukob na Rivi

Podsjetimo, kako je ranije izvijestila Dalmacija Danas, u srijedu, 14. listopada, oko 23:30 sati u središtu Splita došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz navijačkih skupina Hajduka i Ajaxa. Policija je uporabom sredstava prisile spriječila sukob većih razmjera, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir ponovno je uspostavljen u roku od 15 minuta, a prema prvotnim informacijama privedeno je 57 osoba.

Tijekom jutra stigle su i nove informacije iz KBC-a Split. Glasnogovornica Kristina Bitanga potvrdila je za Dalmaciju Danas da su tijekom noći liječnički obrađena još dvojica nizozemskih državljana s lakšim tjelesnim ozljedama, nakon čega su otpuštena iz bolnice. Okolnosti njihova ozljeđivanja nisu bile potvrđene. Načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević na današnjoj je konferenciji za medije iznio i nove podatke. Od utorka je ukupno privedeno 109 osoba, dok će na osiguranju utakmice i grada biti angažirano oko 600 policijskih službenika.

Hajduk i Ajax večeras se sastaju na Poljudu s početkom u 18:45 sati, a zbog prethodnih incidenata sigurnosne mjere u Splitu dodatno su pojačane.