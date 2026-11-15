VIDEO Susret Livaje i Vuškovića u Hamburgu privukao pažnju: Nekad su bili suigrači, danas su na suprotnim stranama

Uoči prijateljskog dvoboja HSV-a i Hajduka u Hamburgu dogodio se zanimljiv susret dvojice dobro poznatih nogometaša splitskog kluba. Marko Livaja i Mario Vušković ponovno su se susreli, a snimku njihova susreta na Volksparkstadionu objavio je Hajduk na društvenim mrežama.
Luka Vušković emotivnom porukom dočekao veliki povratak starijeg brata Marija
Utakmica koja se igra ove nedjelje posebno je važna za 24-godišnjeg Marija Vuškovića, koji se nakon čak 1467 dana izbivanja zbog dopinške suspenzije vraća profesionalnom nogometu.
Nekad zajedno u Hajduku, danas protivnici
Livaja i Vušković dobro se poznaju iz razdoblja kada su zajedno nosili bijeli dres. Dijelili su svlačionicu tijekom 2021. godine, nakon Livajina povratka na Poljud iz grčkog AEK-a. Vušković je u ljeto iste godine napustio Hajduk te karijeru nastavio u HSV-u, koji je poslije otkupio njegov ugovor.
Današnji susret dvaju klubova tako ima posebno značenje. Osim što je riječ o prijateljskoj utakmici, u središtu pozornosti nalazi se povratak splitskog stopera na nogometne travnjake nakon četverogodišnje stanke.