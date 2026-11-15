VIDEO Susret Livaje i Vuškovića u Hamburgu privukao pažnju: Nekad su bili suigrači, danas su na suprotnim stranama

Uoči prijateljskog dvoboja HSV-a i Hajduka u Hamburgu dogodio se zanimljiv susret dvojice dobro poznatih nogometaša splitskog kluba. Marko Livaja i Mario Vušković ponovno su se susreli, a snimku njihova susreta na Volksparkstadionu objavio je Hajduk na društvenim mrežama.

Utakmica koja se igra ove nedjelje posebno je važna za 24-godišnjeg Marija Vuškovića, koji se nakon čak 1467 dana izbivanja zbog dopinške suspenzije vraća profesionalnom nogometu.

Nekad zajedno u Hajduku, danas protivnici

Livaja i Vušković dobro se poznaju iz razdoblja kada su zajedno nosili bijeli dres. Dijelili su svlačionicu tijekom 2021. godine, nakon Livajina povratka na Poljud iz grčkog AEK-a. Vušković je u ljeto iste godine napustio Hajduk te karijeru nastavio u HSV-u, koji je poslije otkupio njegov ugovor.

Današnji susret dvaju klubova tako ima posebno značenje. Osim što je riječ o prijateljskoj utakmici, u središtu pozornosti nalazi se povratak splitskog stopera na nogometne travnjake nakon četverogodišnje stanke.