VIDEO Stravična tragedija u Španjolskoj: Najmanje 68 mrtvih u sudaru brzih vlakova, policija ispituje ključnog čovjeka, ministar otkrio šokantne detalje

Najmanje 68 osoba izgubilo je život u teškoj željezničkoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila u blizini mjesta Urda, u španjolskoj pokrajini Toledo. Dva brza vlaka sudarila su se na pruzi koja povezuje Madrid i Andaluziju, a deseci putnika zadobili su ozljede. Najnovije informacije španjolskih medija otkrivaju da je istraga usmjerena na odluku kontrolnog centra kojom je jednom od vlakova dopušten nastavak vožnje, iako se drugi vlak još nalazio na pruzi.

Prema informacijama španjolske javne radiotelevizije RTVE, Civilna garda već je ispitala djelatnika kontrolnog centra upravitelja željezničke infrastrukture Adif, koji je u trenutku nesreće upravljao prometom na brzoj pruzi Madrid – Sevilla. Istražitelji pokušavaju utvrditi zbog čega je brzom vlaku španjolskog prijevoznika Renfe dopušteno da nastavi vožnju, premda se ispred njega nalazio zaustavljeni vlak privatnog prijevoznika Iryo. Španjolski ministar prometa Óscar Puente izjavio je da je odluka kontrolnog centra u madridskoj Atochi o nastavku vožnje vlaka bila neobjašnjiva. Prema njegovim riječima, oko 8.30 sati došlo je do računalnog kvara sigurnosnog sustava LZB, zbog čega je zaustavljen promet na dijelu željezničke mreže duljem od 60 kilometara. U takvim okolnostima upravljanje prometom preuzeo je kontrolni centar Adifa.

#AccidenteFerroviario 🚨 Imágenes de las labores de rescate de los efectivos del #GREIM y de #SeguridadCiudadana y de la evacuación de uno de los heridos por parte del #ServicioAéreo al Hospital 12 de Octubre. 🚔 Además de las unidades destacadas anteriormente, se han desplegado sobre el terreno cuatro #OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía), el #ServicioCinológico y el #ServicioDeMontaña — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Međutim, već oko 8.36 sati vlaku Renfea izdana je dozvola za nastavak normalne vožnje, iako je sigurnosni sustav pokazivao crveni signal koji je upozoravao na zauzetost pruge. Vlak je potom tijekom približno 17 minuta prešao oko 25 kilometara prije nego što je udario u stražnji dio zaustavljenog vlaka Iryo. Prema ministrovim riječima, brzina pri sudaru mogla je dosegnuti 200 kilometara na sat.

Vagoni završili niz nasip, deseci ozlijeđenih

Sudar je izazvao katastrofalna oštećenja na oba vlaka. Prema podacima RTVE-a, tri vagona vlaka Iryo iskočila su iz tračnica i završila niz nasip, dok se lokomotiva vlaka Renfe odvojila od ostatka kompozicije i pala niz nasip na suprotnoj strani pruge. Prednji vagon Renfeova vlaka također je teško oštećen. Španjolski mediji navode da je u trenutku nesreće u vlakovima bilo više od 500 putnika. Najmanje 68 osoba je poginulo, dok su deseci ozlijeđenih prevezeni u bolnice. Među ozlijeđenima ima i osoba u teškom stanju. Broj žrtava mogao bi se promijeniti jer se nastavljaju aktivnosti na mjestu nesreće.

Posebna pozornost istražitelja usmjerena je na komunikaciju između strojovođa i kontrolnog centra. Kako javlja RTVE u tekstu ažuriranom u 19.56 sati, Civilna garda ispitala je operatera koji je regulirao promet u trenutku nesreće. Istraga se provodi uz sudjelovanje nadležnih tijela za istraživanje željezničkih nesreća i pravosudnih institucija. Ministar Óscar Puente potvrdio je da je osoba koja je dala odobrenje za nastavak vožnje identificirana, ali konačna odgovornost još nije utvrđena. Španjolska politička stranka Vox u međuvremenu je podnijela kaznenu prijavu protiv odgovornih u Adifu, tražeći utvrđivanje moguće kaznene odgovornosti zbog nesreće. Unatoč prvim informacijama koje upućuju na moguću ljudsku pogrešku, službeni uzrok tragedije tek treba utvrditi.

🚧 PLATECAM 🚧: ⏰ 28/10/2026, a las 09:15 horas. Provincia de Toledo En estos momentos, los Servicios de Emergencia confirman que hay 107 personas hospitalizadas en centros sanitarios de Castilla-La Mancha. #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) October 28, 2026

Prekinut željeznički promet između Madrida i Andaluzije

Zbog nesreće obustavljen je promet brzih vlakova između Madrida i Andaluzije, jedne od važnijih željezničkih poveznica u Španjolskoj. Na mjestu nesreće angažirane su hitne službe, vatrogasci, policija i stručnjaci koji istražuju okolnosti sudara. Očekuje se da će analiza komunikacije, prometne signalizacije i podataka iz vlakova pomoći u rasvjetljavanju događaja koji su prethodili tragediji.