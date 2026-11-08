VIDEO Stravična ozljeda u boksačkom ringu: Milleru iznad oka narasla golema oteklina, bivši svjetski prvak ostao u šoku

Britanski boksač Zak Miller doživio je tešku ozljedu tijekom borbe protiv Gullyja Powara za upražnjeni naslov britanskog prvaka u perolakoj kategoriji. Nakon sudara glavama iznad njegova desnog oka počeo se stvarati golem hematom, a oteklina je do kraja desete runde postala toliko velika da je borba morala biti prekinuta.

Prizori iz ringa šokirali su komentatore i bivše boksačke prvake. Posebno je odjeknula reakcija bivšeg svjetskog prvaka Carla Framptona, koji je priznao da nikada nije vidio tako ozbiljnu oteklinu tijekom boksačkog meča.

Nastavio boksati unatoč golemoj oteklini

Miller i Powar odmjerili su snage na boksačkoj priredbi na kojoj je glavna borba bila ona između Joshue Buatsija i Willyja Hutchinsona.

Powar je tijekom dvoboja bio aktivniji, no najveću pozornost privukla je ozljeda njegova protivnika.

Nakon što su se boksači sudarili glavama, Milleru se iznad desnog oka počeo razvijati hematom koji je postupno postajao sve veći.

Unatoč zabrinjavajućem izgledu ozljede, liječnik uz ring procijenio je da Miller može nastaviti borbu.

Britanski boksač tako je odboksao još dvije runde, iako je oteklina postajala sve izraženija.

Odluka o nastavku meča izazvala je kritike zbog mogućih zdravstvenih rizika i činjenice da je ozljeda mogla utjecati na Millerovu sposobnost da se zaštiti od protivničkih udaraca.

That does NOT look good for Zak Miller! 🫣 #BuatsiHutchinson2 | Live NOW on DAZN ▪️ https://t.co/Pe5QB27ZhR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 7, 2026

Borba prekinuta nakon desete runde

Nakon završetka desete runde odlučeno je da Miller više ne može nastaviti dvoboj.

Zbog prekida izazvanog ozljedom pobjednik je određen na temelju sudačkih bodova.

Sva trojica sudaca prednost su dala Gullyju Powaru, i to rezultatima 96:95, 97:94 i 96:94.

Time je 24-godišnji Powar osvojio naslov britanskog prvaka u perolakoj kategoriji.

Ipak, umjesto njegove pobjede, glavna tema nakon meča bila je Millerova ozljeda i pitanje je li borbu trebalo prekinuti ranije.

„Ovo je najgore što sam ikada vidio”

Prizori golemog hematoma iznenadili su i komentatore DAZN-a.

Voditelj Ade Oladipo priznao je da je tijekom godina vidio brojne ozljede u boksačkom ringu, ali da se ova posebno ističe.

„Vidio sam razne hematome u boksu, ali ovo je jedan od najgorih koje sam ikada vidio”, rekao je Oladipo.

Još snažnije reagirao je bivši svjetski prvak Carl Frampton.

„Ovo je najgore što sam ikada vidio”, izjavio je.

Njihove reakcije dodatno su potaknule raspravu o sigurnosti boksača i kriterijima prema kojima liječnici dopuštaju nastavak borbe nakon ozbiljnih ozljeda.

Ozljeda otvorila pitanje sigurnosti boksača

Hematomi su poznata pojava u kontaktnim sportovima, a nastaju kada se zbog udarca oštete krvne žile i krv se nakupi u okolnom tkivu.

Kod ozljeda u području oka posebno je važno procijeniti utječe li oteklina na vid i postoje li dodatne ozljede koje zahtijevaju liječničku obradu.

U Millerovu slučaju liječnik je prvotno dopustio nastavak borbe, no nakon desete runde donesena je odluka o prekidu.

Zasad nema dodatnih informacija o njegovu zdravstvenom stanju nakon meča ni o tome koliko će trajati oporavak.

Iako je Powar osvojio britanski naslov, dvoboj će ostati zapamćen ponajprije po prizorima Millerove ozljede koji su izazvali snažne reakcije boksačke javnosti.