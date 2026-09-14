VIDEO STRAVE S BRAČA Vatrena buktinja progutala sve pred sobom, vatrogasci objavili dramatične prizore

Dramatične snimke velike vatrene buktinje na Braču objavili su vatrogasci DVD-a Kaštel Gomilica, koji zajedno s brojnim kolegama sudjeluju u zahtjevnoj akciji gašenja velikog požara na otoku. Na videosnimci vidi se silina vatre s kojom su se vatrogasci suočavali na terenu. Visoki plameni jezici zahvatili su vegetaciju, dok su se vatrogasne ekipe u neposrednoj blizini borile kako bi spriječile daljnje širenje požara.

"Iza nas su dugi dani i noći"

Vatrogasci iz Kaštel Gomilice uz snimku su poslali kratku, ali snažnu poruku. "Iza nas su dugi dani i noći, zajedničkim snagama trudimo se staviti požar pod nadzor", objavili su iz DVD-a Kaštel Gomilica. U gašenju požara sudjeluju brojne vatrogasne snage, a u akciju su uključene i druge službe te Hrvatska vojska.

Snimka pokazuje s kakvom su se vatrom suočili

Objavljeni video najbolje pokazuje koliko su uvjeti na požarištu bili zahtjevni. Vatrena fronta i golema količina plamena stvarali su iznimno opasne uvjete za vatrogasce koji već danima ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu.