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VIDEO Što se sve napravilo u Solinu, a što tek stiže? Ninčević objavio veliki godišnji rezime

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Povodom obilježavanja Dana Grada Solina, gradonačelnik Dalibor Ninčević objavio je video u kojem su predstavljeni projekti i programi realizirani tijekom proteklog razdoblja, ali i planovi gradske uprave za razdoblje koje slijedi.

Riječ je o svojevrsnom godišnjem pregledu napravljenog u Solinu, uz najavu projekata čija se realizacija tek očekuje.

„Povodom obilježavanja Dana Grada pripremili smo video kojim predstavljamo realizirane projekte i programe u proteklom razdoblju, kao i planove i projekte koje planiramo realizirati u narednom razdoblju“, poručio je Ninčević.

Kako je naveo, riječ je o praksi kojom se i ove godine, uoči Dana Grada, građanima želi predstaviti presjek protekle godine, ali i ono što bi Solinu trebala donijeti sljedeća.

Video kroz kadrove grada donosi pregled dosadašnjih aktivnosti i projekata te najavljuje planove koji bi trebali obilježiti iduće razdoblje u Solinu.

 

 

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