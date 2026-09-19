VIDEO ŠTO SE OVO DOGAĐA U GETU? Stanari objavili noćne snimke turista: "Šmrkanje u hodu?"

Na Facebook stranici "Get Getanima" objavljene su snimke noćnih prizora iz stare gradske jezgre. Prema navodima uz objavu, skupina turista zabavljala se i galamila u kasnim satima, dok su stanari okolnih kuća ponovno bili prisiljeni slušati buku.

Na jednoj od snimki posebno je zanimljiv trenutak u kojem jedan od turista upozorava drugoga, koji je bio razodjeven, da se odjene zbog moguće novčane kazne.

"Barem su upućeni... Ovaj golome kaže nek se obuče, inače mu je 150 € fine!!! Lipo za čut!!", stoji u objavi na stranici "Get Getanima".

No, objavljena je i druga snimka koja je izazvala dodatnu pozornost. Na njoj se vidi ponašanje osoba za koje bi se moglo pretpostaviti da nešto konzumiraju, no iz same snimke nije moguće utvrditi o čemu je riječ niti potvrditi da se radi o ilegalnim supstancama.

"Šmrkanje u hodu?", stoji u opisu snimke, čime su administratori stranice također ostavili otvorenim pitanje što se točno događa.

I dok se broj turista s približavanjem jeseni postupno smanjuje, stanovnici Geta poručuju da za njih mirnije noći očito još nisu stigle. Ono što je turistima nekoliko sati noćnog provoda, ljudima koji žive unutar zidina znači još jednu noć bez sna.

Sudeći prema posljednjim snimkama iz centra Splita, turistička sezona u Getu, barem kada su u pitanju problemi koji muče njegove stanovnike, još nije završila.