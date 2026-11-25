Kao što je bilo najavljeno, nakon sunčanog utorka srijeda je donijela naoblačenje i mjestimične slabe oborine. Dok u dijelovima Hrvatske padaju kiša i snijeg, u Dalmaciji je slabih oborina uglavnom bilo na području Dalmatinske zagore.

U višim predjelima Imotske krajine padali su susnježica i snijeg, koji se ipak nije zadržavao na tlu. Snježne pahulje zabilježene su i na videosnimci koju donosimo.

Temperature zraka sredinom dana vrlo su raznolike. Dok su na imotskom području izmjerena svega dva Celzijeva stupnja, na otoku Visu temperatura je dosegnula ugodnih 16 stupnjeva.

Jačat će jugo, temperature će rasti

Tijekom dana jugo će postupno jačati, a u drugom dijelu dana imat će i vrlo jake udare. Istodobno će temperature zraka rasti, pa će u mnogim dijelovima Dalmacije najviše dnevne vrijednosti biti zabilježene tek navečer.

U drugom dijelu srijede povremeno će biti kiše, no obilnije oborine očekuju se u prvim satima četvrtka i tijekom četvrtka.

U noći sa srijede na četvrtak mogući su i olujni udari juga i oštrog. Četvrtak će posvuda biti osjetno topliji od srijede.

Za vikend stabilnije uz buru

Vrlo promjenjivo i natprosječno toplo vrijeme nastavit će se i u petak, dok nas u dane vikenda očekuje stabilnije vrijeme uz buru i lagani pad temperature zraka.