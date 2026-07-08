VIDEO Srpski reper izveo potez koji je šokirao publiku: Izvadio mašinicu i obrijao mladića pred svima

Srpski trap izvođač Dragomir Despić, poznatiji pod umjetničkim imenom Desingerica, ponovno je izazvao brojne reakcije svojim nastupom. Ovoga puta pažnju je privukao koncert održan u noći na srijedu u klubu La Playa u Vodicama, gdje je pred publikom izveo potez koji je mnoge ostavio u nevjerici.

Tijekom nastupa Desingerica je iz publike pozvao jednog mladića, uzeo aparat za šišanje i počeo mu brijati glavu pred okupljenima. Publika je cijeli prizor popratila glasnim reakcijama, dok su brojni posjetitelji sve snimali mobitelima. Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a objavila ga je i Facebook stranica Uzavreli poeta, nakon čega su uslijedili brojni komentari.

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Ovo nije prvi put da je Desingerica izveo sličan performans. Prošle godine na nastupu u Našicama također je obrijao glavu jednom posjetitelju, što je tada izazvalo veliku raspravu na društvenim mrežama.

Desingerica posljednjih godina slovi za jednog od najkontroverznijih izvođača regionalne trap scene. Osim po pjesmama, poznat je i po neobičnim nastupima tijekom kojih često uključuje publiku u performanse, zbog čega redovito izaziva podijeljene reakcije. Dok dio publike njegove poteze smatra dijelom scenskog nastupa i zabave, drugi ih ocjenjuju pretjeranima i neprimjerenima.

Bez obzira na kritike, Desingeričini koncerti i dalje privlače velik broj mladih, a gotovo svaki njegov nastup završava kao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.