VIDEO Srbija predstavila prvog humanoidnog robota, Vučić najavio vojnu primjenu: "Vidjet ćete kako koriste oružje"

U Šapcu je predstavljen prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, nastao u suradnji s kineskom kompanijom Mint. Projekt je predstavljen kao važan korak prema razvoju visokotehnološke industrije, a već je najavljena i njegova primjena u vojne svrhe.
Osnivač grupacije Mint Qin Junhua poručio je kako je zadovoljan što je upravo u Srbiji, kao prvoj europskoj lokaciji kompanije, pokrenuta tvornica humanoidnih robota. Najavio je i širenje proizvodnje na bespilotne letjelice te sofisticirane baterije.
Kompanija planira otvoriti i novi industrijski park u Inđiji, gdje bi u suradnji s domaćim partnerima trebali nastajati roboti, robotski strojevi i dronovi.
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Vučić najavio demonstraciju za dva tjedna
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će javnost za otprilike dva tjedna moći vidjeti prvu vojnu primjenu novih robota.
– Vidjet ćete ih za 15 dana na djelu. Ne samo kako hodaju, nego i kako koriste oružje, i to veoma ozbiljno oružje – rekao je Vučić, prema izvješću RTS-a.
Na Instagramu je objavio i snimku na kojoj s humanoidnim robotima igra nogomet, uz poruku kako je Srbija ovim projektom „zakoračila u budućnost“.
Vučić je pritom najavio da se u budućnosti planira i šira uporaba različitih vrsta robota u Vojsci Srbije.