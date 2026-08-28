VIDEO Sramotne scene nakon Mladićeve smrti: Stotine marširale Zvornikom i skandirale njegovo ime

Više stotina ljudi okupilo se u četvrtak navečer u Zvorniku kako bi odalo počast Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom za genocid i druge ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Kako piše N1 BiH, okupljeni su prolazili ulicama Zvornika skandirajući Mladićevo ime, a nosili su transparente i zastavu Vojske Republike Srpske.

Slična okupljanja i u drugim gradovima

Okupljanja su održana i u drugim gradovima Republike Srpske. U Višegradu su deseci ljudi na mostu Mehmed-paše Sokolovića palili baklje i vatromet, dok su na drugim mjestima građani palili svijeće, a u pojedinim pravoslavnim crkvama služeni su parastosi. Prizori iz Zvornika izazvali su brojne reakcije upravo zbog ratne prošlosti tog područja. Tijekom rata iz Zvornika su protjerane tisuće Bošnjaka, dok su na širem području grada počinjeni brojni zločini nad civilnim stanovništvom.

U okolici Zvornika 1995. godine ubijani su i Bošnjaci zarobljeni nakon pada Srebrenice, a na tom su području pronađene masovne grobnice sa žrtvama genocida.

Duraković: "Ovdje su Mladićevi ratni psi izvršavali njegove naredbe"

Na događaj je reagirao potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, koji je okupljanje nazvao sramotnim.

"Ovo je Zvornik – ovo je grad u kojem su Mladićevi ratni psi izvršavali njegove naredbe", poručio je, među ostalim, Duraković, pitajući se hoće li institucije reagirati na javno veličanje osuđenog ratnog zločinca.

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Mladić bio osuđen na doživotni zatvor

Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Haagu u 84. godini života. Bio je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te progona, ubojstava, deportacija, teroriziranja stanovništva Sarajeva i drugih zločina.