Poznata televizijska voditeljica Daniela Trbović nije se mogla suzdržati od smijeha tijekom posebnog izdanja emisije "Ponovno zajedno", posvećenog jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih emisija Hrvatske televizije – "Dobro jutro, Hrvatska". U četvrtak navečer na HRT-u Trbović je ugostila brojna poznata lica koja su tijekom godina obilježila omiljenu jutarnju emisiju. Uz razgovore, prisjećanja i arhivske snimke, gledatelji su imali priliku zaviriti u bogatu povijest emisije koja već desetljećima ulazi u hrvatske domove.

Splitski voditelj ukrao pozornost

Među brojnim televizijskim biserima posebno se istaknula arhivska snimka iz 2019. godine, čiji je glavni protagonist splitski televizijski voditelj Šime Kovačević. Njegov nezaboravni pad na ledu i reakcije koje su uslijedile ponovno su izazvali smijeh u studiju, a posebno su nasmijali Danielu Trbović, koja jednostavno nije mogla zaustaviti smijeh.

Iako su od nastanka snimke prošle godine, simpatična televizijska zgoda očito nije izgubila na svojoj duhovitosti.

Televizijski biser koji ne zastarijeva

Spontanost, nepredvidive situacije i vedrina voditelja obilježili su brojne trenutke popularne jutarnje emisije. Upravo su takve zgode nerijetko ono što gledatelji najdulje pamte. "Dobro jutro, Hrvatska" tijekom desetljeća postalo je mnogo više od televizijske emisije. Brojna prijateljstva, anegdote i nezaboravni trenuci obilježili su generacije gledatelja, a Šimin pad na ledu jedan je od onih koji uvijek iznova izmame osmijeh.

Ako još niste pogledali ovu simpatičnu snimku iz 2019. godine, svakako to učinite.