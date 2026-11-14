VIDEO Splitski trener o predbračnoj čistoći: "Nisam imao moralne granice kao danas"

Splitski trener Ivan Dabro progovorio je o temi koja među mladima često izaziva različite reakcije, ali o kojoj se u javnosti ne govori toliko često – predbračnoj čistoći. Otkrio je kako su mu se tijekom godina promijenili životni stavovi, zašto danas drukčije gleda na odnose sa ženama te kakvu ulogu u njegovu životu imaju vjera i osobna uvjerenja.

Ivan Dabro otvoreno je priznao da u prošlosti nije postavljao granice kakvih se danas nastoji pridržavati. Posebno se osvrnuo na posao fitness trenera, istaknuvši kako profesionalni odnos između trenera i klijentica ponekad može biti izazovan. "Prije nisam imao neke moralne granice kao što ih imam danas. U fitnessu je curama problem naći trenera baš zbog toga, zbog nekih pogleda prema njima i sličnoga", kazao je Dabro.

"Želim odnos koji će imati čvrste temelje"

Govoreći o mogućnosti upoznavanja buduće partnerice, splitski trener istaknuo je da više ne želi ulaziti u površne odnose. Njegova je želja, kako objašnjava, najprije izgraditi prijateljstvo koje bi se s vremenom moglo razviti u ozbiljnu vezu, zaruke i naposljetku brak. Svjestan je, kaže, da se međusobna privlačnost može pojaviti i tijekom svakodnevnog rada, no smatra da je važno postaviti jasne granice kako privatni osjećaji ne bi utjecali na profesionalnost. "Ne sumnjam da neka cura ne bi bacila pogled na mene ili ja na nju. To može stvoriti neprofesionalnost i grijeh", objasnio je. Naglašava da budući odnos želi graditi postupno, bez žurbe i s jasnom namjerom stvaranja trajne zajednice.

Vjera mu je promijenila pogled na život

Veliku važnost u njegovim razmišljanjima ima i vjera. Dabro smatra da određene životne stvari dolaze u pravom trenutku, odnosno onda kada je osoba dovoljno zrela i spremna za njih. "I kako je to predivno – Bog ti da te stvari koje želiš u momentu kad si spreman iz njih izvući ono najbolje što možeš, a ne kad si polovan", poručio je.

Dodaje da je zadovoljan promjenama koje je napravio u vlastitom životu te se nada da bi njegovo iskustvo moglo nekome poslužiti kao pozitivan primjer. "Bog je velik i presretan sam što sada mogu imati to što sam htio. I plus čist, lijep život, da se ljudi mogu osloniti na mene i, daj Bože, netko i naučiti na ovom primjeru", zaključio je splitski trener.

Što je zapravo predbračna čistoća?

Predbračna čistoća pojam je koji se najčešće povezuje s kršćanskim, osobito katoličkim učenjem o spolnosti, ljubavi i braku. U osnovi podrazumijeva suzdržavanje od spolnih odnosa prije sklapanja braka, ali i nastojanje da se međuljudski odnosi temelje na poštovanju, odgovornosti i emocionalnoj povezanosti. U vjerskom kontekstu predbračna čistoća nije samo pitanje tjelesne suzdržanosti nego i osobne discipline te načina na koji osoba pristupa ljubavi i budućem partneru.

Iako je riječ o životnom izboru koji nije univerzalno prihvaćen i o kojem postoje različita mišljenja, za one koji ga prakticiraju on predstavlja način usklađivanja ljubavnih odnosa s vlastitim vjerskim i moralnim uvjerenjima.