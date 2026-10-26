VIDEO Splitske Bačvice srušile najtrofejniji hrvatski malonogometni klub i stigle do drugog mjesta prvenstvene ljestvice

U susretu četvrtog kola 1. HMNL, odigranom u subotu, 24. listopada, na splitskim Gripama, Bačvice su priredile veliko iznenađenje pobijedivši najtrofejniji hrvatski malonogometni klub. U uzbudljivom gradskom derbiju slavile su rezultatom 3:2, a junak susreta bio je Nikola Moro, koji je postigao dva pogotka.

Split poveo već u drugoj minuti, a onda je uslijedio veliki preokret

Utakmica je za domaćine počela odlično. Već u drugoj minuti Milan Walter Simpson zatresao je mrežu i doveo Split u vodstvo od 1:0. Ipak, odgovor Bačvica nije se dugo čekao. Samo pet minuta kasnije Nikola Moro pogodio je za izjednačenje, pa se na odmor otišlo s rezultatom 1:1. U nastavku su gosti preuzeli inicijativu i stigli do potpunog preokreta. Kapetan Milan Družijanić u 25. minuti zabio je za vodstvo Bačvica, a u 34. minuti ponovno se među strijelce upisao Nikola Moro, povisivši prednost na 3:1.

Split se nije predavao. Benjamin Marasović u 38. minuti smanjio je zaostatak na 2:3 i osigurao dramatičnu završnicu. Međutim, Bačvice su uspjele sačuvati minimalnu prednost i odnijeti sva tri boda.

Nakon četiri odigrana kola Bačvice imaju tri pobjede i devet osvojenih bodova, što ih svrstava među najuspješnije momčadi na početku prvenstva. U premijernom prvoligaškom nastupu svladale su Vrgorac, potom su tijesno poražene na gostovanju kod Male Mljekare, da bi nakon toga uvjerljivo pobijedile Aureliju. Trijumf protiv Splita dodatno je potvrdio njihov odličan ulazak u sezonu. S devet bodova Bačvice su se izjednačile s vodećom Uspinjačom Gimkom i Universitasom, a zahvaljujući gol-razlici trenutačno zauzimaju drugo mjesto prvenstvene ljestvice.

Od drugoligaškog naslova do samog vrha prvoligaške ljestvice

Posebno je zanimljiv put koji su Bačvice prošle u samo nekoliko mjeseci. Još prošle sezone ovaj splitski klub natjecao se u 2. HMNL – Jug, gdje je osvojio naslov prvaka te potom kroz kvalifikacije izborio povijesni plasman u viši rang. Sada, u svojoj debitantskoj prvoligaškoj sezoni, Bačvice ravnopravno konkuriraju znatno iskusnijim protivnicima. Pobjeda protiv Splita zato ima posebno značenje. Osim što je ostvarena u gradskom derbiju, predstavlja potvrdu odličnog početka sezone i pokazuje da Bačvice mogu biti ozbiljan protivnik i klubovima s mnogo većim prvoligaškim iskustvom.

SPLIT – BAČVICE 2:3 (1:1) Strijelci: Milan Walter Simpson (2') za 1:0, Nikola Moro (7') za 1:1, Milan Družijanić (25') za 1:2, Nikola Moro (34') za 1:3, Benjamin Marasović (38') za 2:3. Natjecanje: 1. HMNL, 4. kolo Datum: 24. listopada 2026. Dvorana: SC Gripe, Split