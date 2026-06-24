VIDEO Splitska glumica se rasplakala kada je shvatila što se dogodilo: Rečenica samohrane majke joj je slomila srce

Splitska glumica, poduzetnica i humanitarka Ana Gruica Uglešić na društvenim je mrežama podijelila iznimno emotivan trenutak koji je dirnuo brojne pratitelje. U videu objavljenom na Instagramu zaplakala je nakon što je vidjela koliko su ljudi u kratkom vremenu uplatili za pomoć jednoj samohranoj majci s dvoje djece.

Kako je otkrila, akcija je pokrenuta nakon bolne rečenice koja ju je posebno pogodila.

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“Akcija za samohranu mamu s dvoje djece, koja me jutros pitala 10 eura da može kupiti meso, gotova je u 12 sati”, poručila je Ana.



“Vi ste stvarno anđeli”

Ana je u videu otkrila da se na računu njezine udruge u samo pola dana skupilo 7.600 eura.

“Ljudi moji, ja sam sad pogledala račun udruge, a na njemu je sedam tisuća i šesto eura. Vi ste ih uplatili u samo dvanaest sati. Nemam riječi da bih vam mogla opisati kako se ja sada osjećam. I koliko sam zapravo ganuta vašom dobrotom, toplinom, povjerenjem, u želji da pomognete drugima. Vi ste stvarno anđeli”, kazala je vidno emotivna Ana.

Njezina objava brzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi su joj u komentarima pružili podršku i zahvalili što javno progovara o stvarnim problemima obitelji koje teško žive.

Udruga pomaže djeci, majkama i obiteljima u teškim situacijama

Ana Gruica Uglešić nedavno je osnovala humanitarnu udrugu HU GrU, kroz koju nastavlja pomagati djeci, samohranim i zlostavljanim majkama te obiteljima koje se nalaze u teškim životnim situacijama.

Udruga djeluje pod sloganom “Bitno da su djeca dobro”, a fokus joj je na konkretnoj pomoći ljudima kojima su potrebni osnovni životni uvjeti, liječenje, operacije ili hitna podrška u svakodnevici.

Poznata Splićanka i ranije je isticala da joj je cilj pomagati neposredno, transparentno i onda kada je pomoć najpotrebnija.

Bolna priča koja je pokrenula lavinu dobrote

Iako je Ana javnosti poznata kao glumica, poduzetnica, kineziologinja i supruga psihijatra Borana Uglešića, posljednjih mjeseci sve se više ističe i svojim humanitarnim radom.

Ova akcija još je jednom pokazala koliko se brzo ljudi mogu okupiti kada prepoznaju iskrenu namjeru i stvarnu potrebu. Samo jedna poruka majke koja nije imala ni za osnovni obrok bila je dovoljna da pokrene lavinu dobrote.

Ana nije skrivala koliko ju je sve pogodilo. Njezine suze, ali i reakcija ljudi koji su u samo 12 sati prikupili iznos koji će jednoj obitelji značiti sigurnost i predah, snažno su odjeknuli u javnosti.