VIDEO Split je ovo već jednom živio: Prije 31 godinu Poljud je gorio protiv svjetskog velikana, može li se povijest ponoviti?

Hrvatska večeras na Poljudu igra protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Utakmica dolazi u vrlo teškom trenutku za Vatrene, nakon dva bolna poraza – jednog upravo od Španjolaca u Sevilli, a potom i katastrofalnih 0:7 protiv Engleske na Rujevici. Ipak, Split već satima živi za utakmicu. Ulice se pune hrvatskim dresovima, zastavama i navijačima koji su, bez obzira na posljednje rezultate, ponovno stali iza reprezentacije.

Vatreni su hrvatskim navijačima tijekom godina donijeli toliko velikih trenutaka da ni dva poraza nisu mogla ugasiti nogometnu euforiju. Pun Poljud večeras će tražiti reakciju i dobar rezultat protiv svjetskih prvaka.

A upravo takva atmosfera vraća sjećanja više od tri desetljeća unatrag.

Kada je na Poljud stigla moćna Italija

Bio je listopad 1995. godine. U Split je stigla Italija, tadašnji svjetski doprvak, a hrvatsku reprezentaciju vodio je legendarni Miroslav Ćiro Blažević. Današnji hrvatski izbornik Slaven Bilić tada je bio jedan od stupova obrane Vatrenih. Igrale su se kvalifikacije za Europsko prvenstvo 1996. u Engleskoj, prvo veliko službeno natjecanje na kojem je nastupala samostalna Hrvatska. Da bi se utakmica uopće mogla igrati u Splitu, trebalo je uvjeriti UEFA-u da je Poljud, unatoč ratnim okolnostima, siguran za odigravanje velikog međunarodnog susreta.

Podršku održavanju utakmice dao je i tadašnji talijanski konzul u Splitu u razgovoru s novinarom Slavenom Alfirevićem. Bio je to važan signal, posebno nakon što nekoliko mjeseci ranije grčki Panathinaikos nije želio gostovati kod Hajduka u Splitu pa je utakmica odigrana na riječkoj Kantridi.

Split je disao s Vatrenima

Dana 8. listopada 1995. Poljud je ugostio Hrvatsku Miroslava Ćire Blaževića i Italiju koju je vodio veliki Arrigo Sacchi. U talijanskoj reprezentaciji igrale su tada neke od najvećih zvijezda svjetskog nogometa – Fabrizio Ravanelli, Roberto Baggio, Paolo Maldini i Alessandro Costacurta.

Split je tih dana živio za nogomet. Grad je bio prepun navijača u hrvatskim bojama, a nakon pobjedničke Oluje emocije su bile posebno snažne. Hrvatska reprezentacija bila je jedan od simbola zajedništva zemlje koja je prolazila kroz povijesne trenutke. Na krcatom Poljudu završilo je 1:1, ali rezultat je bio samo dio priče. Atmosfera i simbolika utakmice ostali su urezani u sjećanje generacijama koje su toga dana bile na stadionu.

Uz pomoć pokojnog novinara Marka Didića, dio navijača uspio je tada doći i do Vile Dalmacije, u kojoj su bili smješteni hrvatski reprezentativci. Ondje se, kako se prisjećaju svjedoci tih dana, osjećao poseban zanos i optimizam. Tih je dana Peristilom šetao i poznati talijanski pisac i novinar, rođeni Splićanin Enzo Bettiza, koji nije želio propustiti veliki nogometni događaj u rodnom gradu.

Može li Poljud ponovno ponijeti Hrvatsku?

Više od tri desetljeća kasnije Split ponovno čeka jednog od najvećih protivnika na svijetu. Okolnosti su drugačije, momčadi su drugačije, ali očekivanje je isto – da Poljud bude dodatni igrač Hrvatskoj u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija. Nakon teških dana Vatrenima treba reakcija, a tribine će ponovno biti obojene hrvatskim bojama.

Neka Split i cijela Hrvatska večeras ponovno dišu kao jedno. Stisnite zube, momci. Mi smo Hrvatska!