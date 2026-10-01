VIDEO Split čeka noć za pamćenje! Za samo 10 eura stiže prava fešta uz poznata glazbena imena, a sve za veliki humanitarni cilj

Split se sprema za veliku humanitarnu glazbenu večer, a kako se približava koncert koji će na jednom mjestu okupiti brojna poznata imena domaće glazbene scene, stižu i pozivi izvođača publici da bude dio ove posebne priče.

Jedan takav stigao je i iz Festivo benda. Njihov bubnjar Joško Radić snimio je videoporuku kojom poziva Splićane i sve ljubitelje dobre zabave da dođu, zapjevaju, zaplešu i provedu večer uz odličnu glazbu, ali i da svojim dolaskom podrže veliki humanitarni cilj.

Festivo će ove večeri imati i posebno društvo, nastupit će uz Johnnyja Gitaru, pa publiku očekuje kombinacija koja bi trebala dodatno zagrijati atmosferu u Poratu.

A Festivo i Johnny Gitara samo su dio programa velike donatorske večeri "Svi za Vjeruj i Djeluj". Na pozornici će se tijekom večeri izmjenjivati izvođači različitih glazbenih stilova, zbog čega će na svoje doći različite generacije publike.

U humanitarnoj akciji snage će udružiti Grše, Krešo Bengalka, Alen Nižetić, DJ Mak, Pink Panter Band, Mjesni odbor, Festivo bend i Johnny Gitara. Svi oni nastupit će sa zajedničkim ciljem – pomoći splitskoj udruzi Vjeruj i Djeluj.

Udruga već sedam godina pruža pomoć i podršku djeci i odraslim osobama s invaliditetom i teškoćama, kao i njihovim obiteljima. Danas okuplja 110 članova, a značaj njezina djelovanja prepoznao je i Grad Split, koji joj je ove godine dodijelio Skupnu nagradu Grada Splita.

Upravo zato ovo neće biti samo još jedan izlazak i koncert. Publika će za cijenu jedne ulaznice dobiti večer ispunjenu nastupima brojnih izvođača, dok će istovremeno svojim dolaskom dati doprinos radu udruge i ljudima kojima njezina pomoć mnogo znači.

Veliki donatorski koncert održat će se 7. listopada u Porat Clubu u Splitu, a program počinje u 22 sata. Cijena ulaznice je 10 eura.

Organizatori i izvođači tako još jednom šalju jednostavnu poruku – dobra zabava i dobro djelo itekako mogu ići zajedno. Uz toliko izvođača na jednom mjestu, očekuje se večer puna glazbe, druženja i pozitivne energije, ali prije svega večer posvećena onima zbog kojih se cijela priča i organizira.

A poseban poziv sada stiže upravo od Joška Radića, bubnjara Festiva. Pozvao je sve da dođu i zabave se, a Festivo će se pobrinuti za svoj dio atmosfere nastupom uz Johnnyja Gitaru.

Što je Joško poručio Splićanima i kako ih je pozvao na veliku humanitarnu feštu, pogledajte u videu.