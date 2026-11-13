VIDEO Split bi mogao pomoći Vukovaru u izgradnji novog stadiona! Zlodre uputio prijedlog Šuti: "Neka to ne ostane mrtvo slovo na papiru"

Splitski gradski vijećnik stranke DOMINO, Aris Zlodre, na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita predložio je da Grad Split financijski pomogne Vukovaru u izgradnji novog stadiona. Njegovu inicijativu pozdravio je gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je poručio da nema ništa protiv izdvajanja sredstava, ali da njihov iznos mora biti usklađen s financijskim mogućnostima Grada Splita.

Zlodre je svoj prijedlog iznio uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, podsjetivši na stradanja hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata. "Ove, kao i svake godine u studenom, prisjećamo se žrtve koju su naši branitelji podnijeli kako bismo mi danas slobodno živjeli u svojoj državi. S ponosom i tugom prisjećamo se Škabrnje, Laslova, Vukovara... Ta su mjesta podnijela veliku patnju za nas i tu žrtvu nikada ne smijemo zaboraviti", poručio je Aris Zlodre.

Predložio pomoć za izgradnju stadiona u Vukovaru

U nastavku obraćanja istaknuo je kako Split i Vukovar povezuje dugogodišnje prijateljstvo te da bi se ono moglo dodatno učvrstiti konkretnom financijskom pomoći. Naime, u Vukovaru se planira izgradnja stadiona, a Zlodre smatra da bi taj projekt mogao pridonijeti revitalizaciji grada i šireg područja. "Mi Dalmatinci uvijek smo bili spremni pomoći prijatelju, kako u ratu, tako i sada. Sada je pomoć ponovno potrebna. U Vukovaru se planira izgradnja stadiona koji bi pomogao u revitalizaciji cijeloga kraja. Molim vas da razmislite o prijedlogu pomoći Grada Splita Gradu Vukovaru", poručio je Zlodre gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Na Zlodrin prijedlog odgovorio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je pozdravio inicijativu i izrazio spremnost da se razmotri izdvajanje dijela gradskih sredstava za projekt izgradnje stadiona u Vukovaru.

"Pozdravljam vašu inicijativu. Ja bih volio da dio sredstava bude predviđen. Iznos ćemo definirati, koliki je u skladu s našim mogućnostima. Nemam ništa protiv, ali moramo voditi računa o našim financijama", kazao je Šuta. Njegov odgovor tako otvara mogućnost da Grad Split sudjeluje u financiranju projekta, no konkretan iznos i način eventualne pomoći zasad nisu definirani.

Zlodre podsjetio na obnovu Vukovarskog vodotornja

Zlodre je pritom podsjetio i na raniju pomoć Splita Vukovaru, posebno istaknuvši sudjelovanje u obnovi Vukovarskog vodotornja, jednog od najprepoznatljivijih simbola stradanja i otpora tijekom Domovinskog rata.

Prema njegovim riječima, Split je bio prvi koji je pomogao obnovu vodotornja, a sada bi mogao ponovno pokazati solidarnost kroz sudjelovanje u novom projektu. "Bilo bi lijepo da ovo bude konkretna potpora, a ne mrtvo slovo na papiru", zaključio je Zlodre.