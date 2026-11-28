Zima je pokazala zube u brojnim krajevima Hrvatske, a snježni pokrivač zabijelio je velik dio Gorskog kotara i Like. No, čini se da nekim Splićanima hladnoća ne predstavlja baš nikakvu prepreku za dobru zabavu.

S Kozjeg Vrha stižu nesvakidašnji prizori. Umjesto da se griju uz peć i uživaju u toplim napitcima, Splićani su odlučili skinuti zimsku odjeću i u kupaćima se valjati po snijegu. Jer, zašto bi kupaće gaće bile rezervirane samo za Bačvice i ljetne temperature?

Kad Splićani zamijene more snijegom

Dok bi se većina ljudi na samu pomisao ležanja u snijegu bez odjeće naježila, ovoj ekipi očito ne nedostaje avanturističkog duha ni smisla za humor.

Biste li se vi usudili u kupaćima valjati po snijegu? 😂 Naravno, prava dalmatinska krv! 🥶 Nema šanse, smrzavam se i na 15 stupnjeva! 🤪 Možda nakon koje čašice rakije! 🔥 Ma kakav snijeg, dajte mi dekicu i toplu peć! 🏖️ Vratite me na Bačvice, jedva čekam lito! Glasaj

Prizori su posebno zanimljivi s obzirom na temperature koje su se u dijelovima Gorskog kotara spustile nekoliko stupnjeva ispod nule. Prema jutrošnjim mjerenjima, na Zavižanu je bilo 20 centimetara snijega, u Delnicama 15, u Ogulinu 13, a na postaji Parg-Čabar 10 centimetara.

Fjaka na minusu

Dalmatinci su poznati po ljubavi prema moru, suncu i visokim temperaturama, ali očito se znaju snaći i u pravim zimskim uvjetima. Netko gradi snjegovića, netko se sanjka, netko uživa u kuhanom vinu, a netko se, eto, u kupaćima valja po snijegu.

Ipak, ovakve avanture nisu za svakoga. Izlaganje tijela ekstremnoj hladnoći može biti opasno, pa je ovakve ludosti ipak sigurnije gledati iz topline vlastitog doma.