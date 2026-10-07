VIDEO Španjolske zvijezde žurile iz Splita, navijači ostali razočarani: "Srami se, Pedri"

Španjolski reprezentativci nakon utakmice u Splitu nisu se dugo zadržavali u gradu. Nedugo nakon posljednjeg sučeva zvižduka krenuli su prema splitskoj zračnoj luci, odakle su trebali otputovati kući.

Njihov dolazak na aerodrom iščekivala je skupina od dvadesetak navijača. Među okupljenima je bilo dosta simpatizera Barcelone, a neki su ponijeli i dresove katalonskog kluba nadajući se autogramima poznatih španjolskih nogometaša.

Posebno zanimanje očekivano su izazvali Pedri i Lamine Yamal. Navijači su ih dozivali i pokušavali im pružiti dresove na potpis, no Barcelonine zvijezde nastavile su prema odlasku bez zaustavljanja.

„Srami se, Pedri“

Takav rasplet razočarao je dio okupljenih koji su čekali priliku za kratki susret s nogometašima.

Nakon što je Pedri prošao pored njih bez zaustavljanja, jedan od navijača glasno mu je na engleskom dobacio:

„Srami se, Pedri.“

Navijači su tako nakon čekanja ostali bez željenih autograma, a kratki susret sa španjolskim reprezentativcima završio je uz vidljivo nezadovoljstvo dijela okupljenih.

Španjolska momčad potom je nastavila prema letu i napustila Split neposredno nakon odigrane utakmice.