VIDEO Šoltane šokiralo zagađenje u Rogaču, more prekriveno naftom

Mještane Rogača na otoku Šolti šokiralo je zagađenje mora ispod crkve Sv. Tereze. More je prekriveno naftom, a intenzivan smrad proširio se po cijelom mjestu, izazivajući zabrinutost kod lokalnog stanovništva i turista.

"Ne možemo ni opisati kakav je to smrad, užas. Po ciloj uvali se vidi nafta", kažu nam otočani.

Prema njihovim riječima, situacija je posebno zabrinjavajuća zbog najavljene promjene vremena. Mnogi "čarteraši" po gorivo stigli su u četvrtak, ranije nego inače, što je dovelo do povećane potrošnje. U Rogač je stigla i maona s cisternom goriva, a čini se da je odnekud došlo do manjeg izlijevanja u more.

"Ovakvi incidenti ozbiljno ugrožavaju okoliš i ribolov. Tražimo hitne mjere čišćenja i sprječavanja sličnih situacija u budućnosti", poručuju stanovnici.