VIDEO Šokantna scena kod Kornata: Upozorio ih da glisiraju uz obalu, a onda je krenula salva psovki: "Ovo je moj otok"

Pomalo šokantna snimka nastala je kod Kornata, gdje je upozorenje zbog glisiranja u blizini obale preraslo u žestoku verbalnu svađu prepunu psovki i uvreda.

Kako se može vidjeti i čuti na snimci, muškarac s jedne brodice upozorio je osobe na gliseru da se kreću velikom brzinom u neposrednoj blizini obale. "Glisirate pokraj obale", poručio im je muškarac.

Vidjela da se snima pa krenula vrijeđati

Situacija je nakon toga vrlo brzo eskalirala. Kada je jedna ženska osoba primijetila da muškarac snima događaj, počela ga je vrijeđati, a uvrede su bile upućene i prema više osoba koje su se nalazile na susjednoj brodici.

"Ovo je moj otok, odi vamo, je*o ti Bog mater, ovo je moj otok", vikala je žena. Tu se nije zaustavila. U nastavku rasprave više je puta ponavljala kako je otok "njihov" te tvrdila da se nalaze na prostoru koji pripada njima.

"Ovo je naše, otok je naš"

Cijela snimka prožeta je psovkama, uvredama i neugodnom verbalnom razmjenom, dok muškarac koji snima ustraje na upozorenju zbog glisiranja uz obalu. S druge strane, žena nastavlja burno reagirati te nekoliko puta ponavlja tvrdnju da je riječ o "njihovom" otoku.

Snimka tako prikazuje kako se jedno upozorenje zbog ponašanja na moru u svega nekoliko trenutaka pretvorilo u vrlo neugodnu svađu.

Pogledajte video:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvoje Bajlo (@hrvoje.bajlo)