VIDEO Šokantan prizor na Neretvi: Rijeka se zacrvenjela pred očima kupača. Pogledajte snimku

U mjestu Džajići, nedaleko od Konjica, u srijedu poslijepodne zabilježen je prizor koji je izazvao zabrinutost građana i kupača. Prema tvrdnjama svjedoka koji je snimku dostavio portalu Novi Konjic, krv iz klaonice navodno je oko pola sata neprekidno otjecala prema rijeci Neretvi.

Crveni sadržaj završavao u Neretvi

Incident je, prema dostupnim informacijama, zabilježen između 15:30 i 16 sati. Na videosnimci vidi se sadržaj izrazito crvene boje kako se ulijeva u Neretvu. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se radi o području koje tijekom ljetnih mjeseci koriste brojni kupači, ali i turisti. Džajići se nalaze na lijevoj obali Neretve, oko sedam kilometara uzvodno od Konjica, a riječ je i o području poznatom po raftingu i drugim turističkim sadržajima.

Svjedok pozvao policiju i inspekciju

Snimku je redakciji portala Novi Konjic dostavio Konjičanin Aladin Bilanović, vlasnik jednog od rafting klubova, koji je pozvao nadležne službe na hitnu reakciju. Bilanović tvrdi da se radilo o krvi iz klaonice te je upozorio da je prizor nedopustiv, posebno zbog turističkog značaja ovog dijela Neretve. Naveo je i da je kamen u neposrednoj blizini mjesta izlijevanja poprimio crvenu boju.

Čeka se reakcija nadležnih

Svjedok je javno pozvao policiju, inspekcijske službe i druge nadležne institucije da utvrde što se dogodilo i poduzmu potrebne mjere. Neretva i njezina okolica jedan su od najvažnijih prirodnih i turističkih aduta konjičkog kraja, zbog čega je snimka izazvala dodatno ogorčenje i zabrinutost lokalnog stanovništva.