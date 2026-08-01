VIDEO Snimljen trenutak nakon kojeg se razbuktala vatra: "Dokle ide ljudska glupost?"

Požar trave i niskog raslinja izbio je u četvrtak navečer na području naselja Drage kod Pakoštana, a u njegovo gašenje uključene su brojne vatrogasne snage s područja Zadarske županije.

Dojava o požaru na otvorenom prostoru zaprimljena je oko 21 sat. Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, vatra je zahvatila zasad neutvrđenu površinu, a na teren su upućena 44 vatrogasca sa 16 vozila.

U intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru te dobrovoljnih vatrogasnih društava Drage, Sveti Filip i Jakov i Polača, kao i snage Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Požar je stavljen pod nadzor u 22.05 sati, no posao vatrogasaca time nije završio. Tijekom noći nastavili su obilaziti teren i sanirati požarište kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre.

Na društvenim mrežama u međuvremenu se pojavila snimka za koju stranica Vatrogasci 193 navodi da prikazuje sam početak požara na Vidikovcu Čelinka. Na snimci se vide dvije signalne rakete, nakon čijeg se pada na tlu pojavljuje i širi vatra.

Administratori stranice tvrde da je prije toga na istom području korišten i vatromet.

-Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama. Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao. Dokle ide ljudska glupost? - poručili su uz objavljenu snimku.