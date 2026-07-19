VIDEO Snimka nije za osobe slabijeg želuca. Turisti u Splitu povraćali po portunu, roletama i robi: "Želim da se vidi što trpe obični građani"

Stanovnici splitskog predjela Dobri, u samom središtu grada, tijekom noći ponovno su se suočili s neugodnim posljedicama ponašanja pojedinih turista smještenih u privatnim apartmanima.

Kako nam je ispričala stanarka jedne zgrade, skupina britanskih turista već joj danima stvara probleme, a situacija je kulminirala tijekom noćnog slavlja nakon pobjede engleske reprezentacije.

"Povratili su po mojim roletama i robi"

"Britanci se nalaze u apartmanu iznad mene. Već danima imam problema s njima, povraćaju po portunu i rade razne gluposti. Noćas su proslavili pobjedu Engleske te su povratili po mojim roletama i robi. To je nešto strašno", kazala nam je ogorčena stanarka.

Fotografije koje nam je dostavila prikazuju zaprljane rolete i pročelje zgrade, kao i ostatke čaša i drugog otpada. Stanarka ističe kako je odlučila javno progovoriti jer želi upozoriti na svakodnevicu ljudi koji žive u zgradama prepunima turističkih apartmana.

"Želim da se vidi kakve probleme s turistima koji borave u njihovim zgradama trpe obični građani", poručila je.

Stanari sve češće upozoravaju na iste probleme

Slične pritužbe u Splitu se ponavljaju svakog ljeta, a iz godine u godinu sve se više građana žali na buku, noćne zabave, razbijanje, uriniranje i povraćanje u zajedničkim prostorima zgrada.

Iako se velika većina gostiju ponaša primjereno, pojedinci svojim postupcima narušavaju mir stanara, ostavljajući iza sebe prljavštinu i štetu koju na kraju moraju čistiti ljudi koji u tim zgradama žive tijekom cijele godine.

Ovaj slučaj s Dobrog još jednom otvara pitanje odgovornosti iznajmljivača i kontrole ponašanja gostiju, osobito u stambenim zgradama u središtu Splita, gdje se privatni život građana sve češće sudara s posljedicama masovnog turizma.