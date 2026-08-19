VIDEO Snimka koja je uzburkala Sinj: Nakon spornog performansa mladići prebojali tragove na grbu "Tigrova"

Snimka performansa izvedenog na objektu bivše vojarne Ivaniša Nelipića izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, osobito zbog načina na koji je tijekom izvedbe korišten grb 1. gardijske brigade "Tigrovi".

Prema informacijama koje je objavila Televizija Jadran, nakon performansa reagirala je skupina mladića koja je odlučila ukloniti, odnosno prebojiti tragove nastale na grbu. "Nakon što je umjetnica Jelena Tucak u svom performansu oskvrnula grb 1. gardijske brigade 'Tigrovi' na objektu bivše vojarne Ivaniša Nelipića, odmah je reagirala grupa momaka koji su odlučili prebojiti tragove ovog (ne)djela", objavila je Televizija Jadran.

Na društvenim mrežama pojavila se i videosnimka događaja, no zasad nisu javno poznate sve okolnosti organizacije performansa, kao ni to tko je odobrio korištenje objekta koji je u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Sinja.

Grb postavljen kao dio performansa

Kako se navodi u reakcijama na događaj, grb "Tigrova" navodno je prethodno postavljen na objekt kao dio najave umjetničkog performansa, nakon čega je njegovo oštećivanje postalo dijelom same izvedbe. Upravo je taj dio izazvao posebno snažne reakcije jer je riječ o obilježju jedne od najpoznatijih postrojbi iz Domovinskog rata. Kritičari performansa poručuju kako se obilježja hrvatskih branitelja i poginulih pripadnika postrojbe ne bi smjela koristiti kao sredstva provokacije ili umjetnički rekviziti.

Tko je odobrio korištenje gradskog objekta?

Događaj je otvorio i pitanje odgovornosti gradskih službi te uvjeta pod kojima je prostor bivše vojarne korišten.

Nije poznato je li za održavanje performansa izdano službeno odobrenje, tko je bio njegov organizator te jesu li nadležni u Gradu Sinju unaprijed bili upoznati sa sadržajem izvedbe.

HDZ Sinj: "Nitko se ne može skrivati iza umjetničkih sloboda"

Iz sinjskog HDZ-a najoštrije su osudili događaj, nazvavši ga "sramotnim i nedopustivim činom". "Ovdje se nitko ne može skrivati iza umjetničkih sloboda. Pod grbom 1. gardijske brigade 'Tigrovi' borili su se i ginuli najbolji hrvatski sinovi. Taj grb simbolizira njihovu hrabrost, žrtvu i pobjedu u Domovinskom ratu. Nitko ga nema pravo koristiti kao rekvizit za javno skrnavljenje", poručili su.

Od gradonačelnika Mira Bulja i nadležnih gradskih službi zatražili su da provjere sve okolnosti događaja, utvrde na temelju čijeg je odobrenja gradski objekt korišten te poduzmu mjere radi zaštite gradske imovine i dostojanstva hrvatskih branitelja.