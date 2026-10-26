VIDEO Slavio Vučićev poraz pa pred kamerama uzviknuo: "Ratko Mladić je heroj, Kosovo je Srbija"

Pobjeda studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji izazvala je veliko slavlje na ulicama brojnih gradova. Nakon što je Aleksandar Vučić u nedjelju navečer priznao izborni poraz, tisuće građana izašle su proslaviti rezultat koji označava veliki politički preokret u susjednoj državi.

Ipak, jedna snimka nastala tijekom slavlja u Nišu izazvala je posebnu pozornost. Muškarac koji je slavio Vučićev poraz prišao je televizijskoj reporterki i izgovorio poruku u kojoj je, uz pozdrav slobodnoj Srbiji, veličao osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

"Živjela slobodna Srbija, Ratko Mladić je heroj i Kosovo je Srbija", čuje se na snimci muškarca koji se obratio reporterki tijekom slavlja.

Vučićev režim je pao, ali ideologija koja je Srbiju držala zarobljenom očigledno nije

Sinoć se, na proslavi pobjede Studentske liste,klicalo Ratku Mladiću, osuđenom ratnom zločincu i slavilo ga se kao heroja Bez suočavanja s prošlošću i otklona od te politike, nema ni budućnosti https://t.co/TfERKG3rfh — Ðetić (@KonteZanovic) October 26, 2026

Studentska lista uvjerljivo pobijedila, Vučić priznao poraz

Podsjetimo, u Srbiji su u nedjelju, 25. listopada, održani izvanredni parlamentarni izbori na kojima je pobjedu odnijela lista okupljena oko studentskog pokreta.

Prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije objavljenima u ponedjeljak poslijepodne, studentska lista osvojila je 52,73 posto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" dobila 39,15 posto. Studentskoj listi pripao bi 141 zastupnički mandat, a Vučićevoj listi 103 mandata u Narodnoj skupštini Srbije, koja ima ukupno 250 zastupnika. Sam Vučić priznao je poraz još tijekom izborne noći, kazavši da je jasno kako je pobijedila studentska lista.

Pobjeda studentskog pokreta uslijedila je nakon gotovo dvije godine velikih prosvjeda koji su započeli nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je urušavanje nadstrešnice odnijelo 16 života. Prosvjedi su s vremenom prerasli u širi pokret protiv korupcije i načina upravljanja državom.

Vučić je godinama bio utjecajan

Aleksandar Vučić godinama je bio najutjecajniji političar Srbije. Nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine obnašao je dužnost prvog potpredsjednika Vlade, potom premijera, a od 2017. do 27. rujna 2026. bio je predsjednik Srbije, kada je podnio ostavku. Njegovu političku karijeru obilježilo je i ranije članstvo u Srpskoj radikalnoj stranci Vojislava Šešelja, u kojoj je bio glavni tajnik. Krajem devedesetih obnašao je dužnost ministra informiranja za vrijeme vlasti Slobodana Miloševića.