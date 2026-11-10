VIDEO Severinin hit odjekivao Beogradom, a onda se javila i sama pjevačica

Društvenim mrežama proširila se snimka videopoziva u kojem se Severina uključila u slavlje studentskog pokreta u Beogradu. Hrvatska pjevačica, koja već dulje vrijeme javno izražava podršku studentima u Srbiji, okupljenima je uputila kratku poruku.

Prema objavama koje prate snimku, povod okupljanju bila je pobjeda Studentske liste „Studenti pobjeđuju” na prijevremenim parlamentarnim izborima održanima 25. listopada. Jedno od središnjih mjesta slavlja bio je beogradski Trg Slavija, odakle su okupljeni videopozivom kontaktirali pjevačicu.

Severinin hit odjekivao tijekom videopoziva

Na snimci se vidi nasmijana Severina, dok se u pozadini čuje njezina pjesma „Brad Pitt”, koja je tijekom studentske kampanje dobila posebno značenje.

„Žao mi je što nisam s vama”, poručila je okupljenima.

Potom je podignula tri prsta i poslala poljupce, a snimka njezina javljanja počela se širiti društvenim mrežama.

Studentima već ranije uputila poruku podrške

Severina je i ranije putem Instagrama podržavala studentski pokret u Srbiji. Nakon objavljene izborne pobjede podijelila je prizore slavlja uz emotivnu poruku.

„Ničija nije do zore gorjela! Ponosna, STUDENTI, na vas do suza!”, napisala je.

Objavila je i slogan studentske liste „Studenti pobjeđuju”, pri čemu je riječ „pobjeđuju” precrtala i zamijenila je riječju „pobijedili”.

Zašto je pjesma „Brad Pitt” postala dio kampanje?

Severinina pjesma našla se i u studentskim predizbornim objavama. Budući da je lista bila označena rednim brojem tri, studenti su stih u kojem pjevačica broji do tri povezali s pozivom biračima da zaokruže njihov broj na glasačkom listiću.

Severina je njihov promotivni video tada podijelila na svojem Instagram profilu, dodatno iskazujući podršku pokretu.

Njezino javljanje na slavlje tako je postalo još jedan trenutak koji je privukao pozornost na društvenim mrežama.