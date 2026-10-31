VIDEO Severina se oprostila od Miše Kovača posebnom snimkom iz Splita: Riva je uglas pjevala njegov veliki hit

Od Mate Miše Kovača, koji je preminuo u 86. godini života, opraštaju se brojni kolege, prijatelji i obožavatelji. Među njima je i Severina, koja je legendarnom pjevaču posvetila posebnu objavu na Instagramu. Umjesto dugih oproštajnih riječi, podijelila je snimku sa splitske Rive na kojoj zajedno s publikom pjeva jedan od njegovih najvećih hitova, „Ako me ostaviš”.

„MIŠO ŽIVI VJEČNO! Split, 2022.”, napisala je Severina uz video.

Splitska Riva pjevala Mišin veliki hit

Snimka je nastala tijekom dočeka Nove 2023. godine, kada je Severina nastupila pred brojnom publikom u svom rodnom Splitu.

Te je večeri na Rivi izvodila svoje najveće hitove, ali i pjesme drugih domaćih glazbenika. Među njima se našla i Mišina nezaboravna „Ako me ostaviš”.

Posebno je upečatljiv trenutak u kojem se Severini pridružuje publika, pjevajući poznate stihove pjesme koja već desetljećima budi emocije.

Upravo je tu snimku Severina sada odlučila ponovno podijeliti, kao svoj posljednji pozdrav glazbenoj legendi.

Prisjetila se i zajedničke fotografije s Mišom i Bregovićem

No to nije bila jedina uspomena koju je Severina podijelila.

Na Instagram storyju objavila je i arhivsku fotografiju na kojoj pozira s Mišom Kovačem i Goranom Bregovićem.

Fotografija je nastala u svibnju 2008. godine, na promociji Severinina albuma „Zdravo Marijo” u zagrebačkom restoranu Okrugljak.

Promocija je tada bila zamišljena kao vjenčanje. Severina se pojavila u bijeloj vjenčanici, s velom i cvjetnim vjenčićem, dok je Bregović, njezin suradnik na albumu, imao ulogu kuma. Među uzvanicima bio je i Mišo Kovač.

Gotovo dva desetljeća poslije Severina se prisjetila tog susreta, ponovno podijelivši zajedničku fotografiju uz Mišinu pjesmu „Ako me ostaviš”.

„Mišo živi vječno”

Severinina objava još je jedan podsjetnik na snažnu povezanost Miše Kovača sa Splitom i Dalmacijom.

Njegove pjesme obilježile su brojne generacije, a snimka s Rive pokazuje kako su ih zajedno pjevali i stariji i mlađi obožavatelji.

I upravo zato Severinina kratka poruka, „Mišo živi vječno”, najbolje opisuje ono što ovih dana osjećaju brojni ljubitelji njegove glazbe.