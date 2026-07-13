VIDEO Sekunde su odlučivale: Vozilo upalo u more na Jadranu, herojska reakcija spriječila tragediju

Kakva akcija spašavanja u Trstu tijekom vikenda.

Automobil s vozačem upao je u more na središnjem gradskom trgu Piazza Unità d'Italia.

Bez oklijevanja odmah su u more skočili pripadnici talijanske vojske koji su se van dužnosti slučajno zatekli na tom mjestu.

Dramatičnu snimku spašavanja objavilo je talijansko ministarstvo obrane. Nakon što su vojnici skočili u more i doplivali do vozila, uslijedilo je nekoliko trenutaka dramatičnog izvlačenja vozača koje su zatim izvukli na sigurno i predali ga spasiocima, javlja Dnevnik.hr.

“Brza i odlučna intervencija koja je pomogla spasiti život, predstavlja najistinitiji izraz vrijednosti koje Vojna akademija prenosi budućim časnicima”, napisao je talijanski ministar Guido Crosetto. “Njihova hrabrost, priprema i osjećaj dužnosti čine cijelu obranu ponosnom. Djelovali su instinktivno, stavljajući vlastite živote u službu druge osobe. To je najistinitije značenje biti vojnik: služiti domovini i štititi ljudski život, uvijek, čak i kada dužnost to ne zahtijeva. Hvala vam”, stoji u objavi ministarstva.

Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 12, 2026



