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VIDEO Sekunde su odlučivale: Vozilo upalo u more na Jadranu, herojska reakcija spriječila tragediju

Detalji dramatičnog spašavanja

Kakva akcija spašavanja u Trstu tijekom vikenda.

Automobil s vozačem upao je u more na središnjem gradskom trgu Piazza Unità d'Italia.

Bez oklijevanja odmah su u more skočili pripadnici talijanske vojske koji su se van dužnosti slučajno zatekli na tom mjestu.

Dramatičnu snimku spašavanja objavilo je talijansko ministarstvo obrane. Nakon što su vojnici skočili u more i doplivali do vozila, uslijedilo je nekoliko trenutaka dramatičnog izvlačenja vozača koje su zatim izvukli na sigurno i predali ga spasiocima, javlja Dnevnik.hr.

“Brza i odlučna intervencija koja je pomogla spasiti život, predstavlja najistinitiji izraz vrijednosti koje Vojna akademija prenosi budućim časnicima”, napisao je talijanski ministar Guido Crosetto. “Njihova hrabrost, priprema i osjećaj dužnosti čine cijelu obranu ponosnom. Djelovali su instinktivno, stavljajući vlastite živote u službu druge osobe. To je najistinitije značenje biti vojnik: služiti domovini i štititi ljudski život, uvijek, čak i kada dužnost to ne zahtijeva. Hvala vam”, stoji u objavi ministarstva. 

 

 

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