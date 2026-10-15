VIDEO Šef Ajaxovih navijača nakon incidenata u Splitu: "UEFA bi takve klubove trebala izbaciti iz Europe"

Nizozemskim navijačima savjetuje se da izbjegavaju staru gradsku jezgru, ne izlaze iz taksija neposredno ispred smještaja i pridržavaju se sigurnosnih uputa. Iz Nizozemske stižu i ozbiljne optužbe na račun splitskih taksista.

Nakon niza navijačkih incidenata u Splitu, uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, iz Nizozemske stižu oštre reakcije. Fabian Nagtzaam, čelnik Udruge navijača Ajaxa (Supportersvereniging Ajax), upozorio je nizozemske navijače na sigurnosne rizike u Splitu, a pritom je spomenuo i mogućnost izbacivanja klubova iz europskih natjecanja zbog učestalih navijačkih incidenata. Kako prenosi nizozemski portal Ajax Showtime, pozivajući se na izjave dane amsterdamskoj televiziji AT5, Nagtzaam tvrdi da se na meti napada u Splitu nalaze i obični navijači Ajaxa koji nisu došli izazivati nerede.

"Nemojte izlaziti iz taksija ispred smještaja"

Posebnu pozornost izazvale su njegove tvrdnje o napadima na nizozemske navijače prilikom dolaska do smještaja. Prema informacijama kojima, kako kaže, raspolaže udruga, pojedini navijači Ajaxa bili su napadnuti neposredno nakon izlaska iz vozila kojim su doputovali do apartmana ili hotela. Zbog toga je nizozemskim navijačima upućen prilično neobičan savjet – da ne izlaze iz taksija neposredno ispred mjesta na kojem odsjedaju, nego da posljednjih stotinjak ili dvjestotinjak metara prijeđu pješice. Udruga navijača Ajaxa također je upozorila svoje članove da izbjegavaju staru gradsku jezgru Splita, poštuju sve upute kluba te se organizirano kreću prema predviđenom mjestu okupljanja, odakle će nastaviti prema stadionu.

Nizozemski mediji iznijeli su i ozbiljne tvrdnje o navodnoj ulozi pojedinih taksista u napadima na gostujuće navijače. Prema pisanju AT5, koje prenosi Ajax Showtime, postoje tvrdnje da su pojedini taksisti dojavljivali informacije o prijevozu Ajaxovih navijača, nakon čega bi ih napadači navodno čekali na odredištu. Riječ je o navodima nizozemskih medija za koje u spomenutom članku nisu predstavljeni neovisno potvrđeni dokazi. Nizozemski mediji također navode da je hrvatska policija upoznata sa sigurnosnom situacijom te da su policijske snage dodatno prisutne u gradu i na području zračne luke.

"UEFA bi takve klubove trebala isključiti"

Nagtzaam se osvrnuo i na odgovornost europske nogometne organizacije UEFA-e. Podsjetio je da su Ajaxovi navijači ranije imali neugodnih iskustava na gostovanjima u Ateni i Napulju, dok im za jedno gostovanje u Marseilleu nije bilo dopušteno putovati. Smatra da bi UEFA trebala ozbiljnije reagirati na ponavljanje sigurnosnih problema. "Ako se ovakvi incidenti ponavljaju, i to često, UEFA bi takve klubove jednostavno trebala isključiti", poručio je Nagtzaam za AT5.

Ipak, važno je naglasiti da čelnik Ajaxovih navijača nije izričito zatražio izbacivanje Hajduka iz europskih natjecanja, nego je govorio o klubovima kod kojih se ozbiljni incidenti učestalo ponavljaju. Na pitanje je li uopće razumno putovati u Split na utakmicu, odgovorio je da svaki navijač mora sam procijeniti rizik. On je, kako je rekao, odlučio ostati u Amsterdamu.

Podsjetimo, sinoć u Splitu privedeno čak 57 osoba

Oštre izjave iz Nizozemske dolaze nakon iznimno napete noći u Splitu. Kako je jutros izvijestila Dalmacija Danas, u srijedu, 14. listopada, oko 23:30 sati u samom središtu Splita došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz dviju navijačkih skupina. Prema službenim informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, policijski službenici intervenirali su uporabom sredstava prisile i spriječili sukob većih razmjera. Nakon intervencije izgrednici su se razbježali, a javni red i mir uspostavljen je za približno 15 minuta.

Policija je izvijestila da u tom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je privedeno čak 57 ljudi. Incident je bio nastavak višednevnih napetosti koje prate dolazak nizozemskih navijača u Split, a policija je i ranije intervenirala zbog različitih izgreda.

Utakmica Hajduka i Ajaxa na Poljudu igra se danas, 15. listopada, u sklopu Konferencijske lige, uz pojačane sigurnosne mjere i veliku pozornost hrvatske i nizozemske javnosti.