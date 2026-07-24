VIDEO Sedam korisnica Doma na Zenti kistom ispričale svoje životne priče: Bilo je emotivno. Zaplovilo se morem boja, sjećanja i emocija

Neke priče najbolje se ispričaju bojama. Upravo takve priče donosi izložba "More u nama", otvorena ovog petka, 24. srpnja u Domu za starije osobe Split na Zenti. Kako smo se i sami uvjerili, radovi korisnica okupljeni na ovoj izložbi nisu samo slike mora i mediteranskog krajolika, već djelići njihovih uspomena, osjećaja i trenutaka koje su s puno ljubavi prenijele na platno.

Izložba okuplja radove autorica Marije Medar, Marije Fredotović, Vinke Vrdoljak, Luce Cetinić, Milice Račanović, Marije Biluš i Terese Delaš, članica likovne grupe Zenta, koje već godinama kroz umjetnost njeguju svoj kreativni izričaj i dijele svoju ljubav prema slikanju.

Brojni članovi obitelji, prijatelji, djelatnici Doma i uzvanici okupili su se kako bi podržali njihov trud i zajedno uživali u ovoj posebnoj umjetničkoj priči.

Kroz motive mora, obale i mediteranskog krajolika autorice su na platno prenijele vlastite uspomene, osjećaje i životna iskustva. Svaka slika nosi svoju priču, a zajedno stvaraju toplu i dojmljivu cjelinu koja slavi ljepotu stvaranja i bogatstvo životnog iskustva. Okupljene je na početku programa pozdravio ravnatelj Doma, Ivan Škaričić istaknuvši kako ovakvi projekti pokazuju da kreativnost ne poznaje godine te da umjetnost ima važnu ulogu u stvaranju osjećaja zajedništva, zadovoljstva i ispunjenosti.

Poseban ugođaj otvorenju donijeli su glazbeni nastupi Klape Zenta, koja je izvedbom dalmatinskih pjesama dodatno približila duh Mediterana. Program su obogatile i same autorice, Marija Fredotović pročitala je tekst posvećen moru, dok je Marija Medar predstavila dvije autobiografske pjesme koje su publiku dirnule iskrenošću i toplinom svojih stihova. U završnici programa nastupio je i Jerko Marević, čija je glazba zaokružila ovo ugodno i emotivno druženje.

Izložba 'More u nama' još je jednom pokazala kako umjetnost povezuje ljude, čuva uspomene i daje prostor kreativnosti u svakoj životnoj dobi. Kroz svaki potez kista autorice su prenijele dio sebe, svoje doživljaje i emocije, potvrđujući da stvaralački duh traje cijeli život.

Nakon službenog dijela programa posjetitelji su razgledali izložbu, razgovarali s autoricama i nastavili druženje uz prigodnu zakusku, dijeleći dojmove o radovima koji su još jednom pokazali da more nije samo motiv na platnu, već trajna inspiracija koja živi u svakome od nas.