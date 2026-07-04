VIDEO Saborski zastupnik u novoj akciji: "Neću dopustiti da otimaju obalu"

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznene prijave protiv odgovornih osoba iz tvrtke Costabella d.o.o., koja upravlja riječkim hotelom Hilton, poručivši kako pristup plaži mora biti slobodan i besplatan za sve građane.

Miletić je u subotu ponovno uklonio lokote kojima je, kako tvrdi, onemogućen prolaz do pješčane plaže u Costabelli te pozvao glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da reagira.

– Podigao sam kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabelle d.o.o., društva koje upravlja Hiltonom, i tražim od Ivana Turudića da radi svoj posao jer su ovdje prekršeni zakoni Republike Hrvatske. Prolaz građanima do naših plaža mora biti besplatan i slobodan – poručio je Miletić.

Istaknuo je kako su plaže javno dobro koje pripada svim građanima te smatra da nitko nema pravo ograničavati pristup obali.

– Nedopustivo je da bilo kakvi moćnici i elite ljudima zabranjuju prolaz do pješčanih plaža u Hrvatskoj. Misle da, zato što su prijatelji Andreja Plenkovića i Olega Butkovića, mogu raditi što žele, otimati plaže od naroda i svojatati ono što pripada svima. To neću dopustiti – rekao je.

Dodao je kako mu nije cilj izazivati incidente, ali je upravi hotela uputio jasno upozorenje.

– Ne želim raditi cirkus. Ali šaljem jasnu poruku Hiltonu. Ako još jednom zatvorite prolaz do plaže, cirkus ćete imati usred turističke sezone, a tada neću doći sam – izjavio je nakon što je uklonio lokot.

Pred okupljenim gostima hotela Miletić je poručio da hrvatski branitelji nisu ginuli kako bi, kako kaže, elite danas prisvajale plaže i građanima zabranjivale kupanje u Jadranskom moru.

– Nas ne zanimaju ležaljke, hotelska usluga ni bazeni. Zanima nas plaža i naša obala koja pripada svim građanima. Neću dopustiti da moćnici ljudima oduzimaju ono što im pripada – zaključio je saborski zastupnik Mosta.