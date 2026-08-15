VIDEO S MALAČKE OTVARA PITANJA Vozilo dolazi, pojavljuje se vatra, 13 minuta kasnije gori i na Rudinama

Redakciji DalmacijaDanas su dostavljene dvije snimke nadzorne kamere nastale tijekom noći na području Malačke u Kaštel Starom, u vrijeme kada je izbio požar otvorenog prostora koji se približio kućama.

Na snimkama se vidi dolazak vozila na lokaciju izbijanja požara tijekom noći. Nedugo potom na tom se području pojavljuje vatra, nakon čega se osobe vraćaju prema vozilu i velikom brzinom udaljavaju.

Snimke su nastale u neposrednoj blizini mjesta na kojem je tijekom noći izbio požar.

Čitatelj koji nam je dostavio snimke tvrdi kako se požar pojavio manje od stotinu metara od kuća.

- Večeras je izbio požar u Kaštel Starom na predjelu Malačke, na udaljenosti manjoj od 100 metara od kuća. Zahvaljujući brzoj reakciji susjeda i vatrogasaca vatra je ugašena na par metara od kuća. Imam snimke nadzorne kamere susjeda – naveoje u poruci redakciji.

Snimke smo dostavili policiji te zatražili očitovanje o tome jesu li s njima već upoznati, provodi li se kriminalističko istraživanje i postoji li sumnja da je požar namjerno izazvan. Odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.

Dva požara u samo 13 minuta

Posebnu pozornost privlači kronologija noćašnjih požara na području Kaštela.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, požar otvorenog prostora na području Malačke u Kaštel Starom prijavljen je u 00:47 sati.

Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Kaštela i DVD-a Mladost.

Požar je lokaliziran u 1:30 sati, nakon što je zahvatio oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja, a potpuno je ugašen u 2:48.

Međutim, samo 13 minuta nakon dojave s Malačke, odnosno točno u 1 sat, prijavljen je još jedan požar otvorenog prostora – ovoga puta na području Rudina u Kaštel Novom.

Zbog tog požara na teren su upućena sva društva s operativnog područja Kaštela, a intervenirali su DVD Gomilica, DVD Mladost, DVD Kaštela, JVP Trogir i DVD Solin.

I taj je požar lokaliziran u 1:30 sati.

Na Rudinama je opožareno oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar je potpuno ugašen u 2:33.

Tako su dva požara na kaštelanskom području izbila u razmaku od samo 13 minuta, oba su lokalizirana točno u isto vrijeme, a oba su prema vatrogasnom izvješću zahvatila po približno 5000 četvornih metara.

Za sada nema službene potvrde da su dva požara međusobno povezana. Objavit ćemo odgovor Policijske uprave splitsko-dalmatinske čim ga zaprimimo.