VIDEO Ronaldo napao novinara: "Pamtim lica, znaš?"

Uoči dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Portugala, Cristiano Ronaldo je na press-konferenciji izazvao pravu malu dramu. Portugalski kapetan javno se okomio na brazilskog reportera TNT-a, Marcela Bechlera Machada, optuživši ga da mu nije naklonjen i otvoreno ga pozvao da mu postavi pitanje. Ova epizoda dogodila se dan prije susreta koji će odlučiti tko ide dalje u četvrtfinale, gdje pobjednika čeka bolji iz dvoboja SAD-a i Belgije, pišu Sportske novosti.

Sve je krenulo kada je Ronaldo, pokazujući izravno prstom prema Bechleru, izgovorio: “Izazivam onog čovjeka ondje da mi postavi pitanje budući da me ne voli. Baš me zanima hoće li postaviti dobro pitanje.”— krenula je portugalska zvijezda oštro.

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Cristiano Ronaldo: “I challenge that guy there, to ask a good question, since he doesn't like me.” Marcelo Bechler: “What's the hardest thing about a World Cup at 41 years old?” Cristiano: “Talking to those, who don't like me mainly, and you're one of them, I know.” pic.twitter.com/xaykr4IGKN — TC (@totalcristiano) July 5, 2026

Novinar se pokušao izvući diplomatski i s poštovanjem: “Cristiano, kako ste? Jako vas cijenim, zadovoljstvo mi je razgovarati s vama. Htio bih znati što je najteže na Svjetskom prvenstvu s 41 godinom?” — pitao je novinar.

No Ronaldo nije popustio ni nakon toga. "Najteže je razgovarati s vama, s nekima od vas, pogotovo s onima koji me ne vole. A ti si jedan od njih, znam to. Dobro pamtim lica. Dovoljno mi je vidjeti nekoga jednom i više ga ne zaboravim” — kazao je Ronaldo.

Tek nakon te razmjene Ronaldo se osvrnuo na suštinu pitanja, odnosno na to kako izgleda nastupati na Mundijalu u 41. godini.

“Igrati s 41 godinom dobro je iskustvo jer, da bi se došlo do ove razine, potrebno je odreći se mnogih stvari. Tijekom cijele karijere prilagođavao sam se nijansama koje donose godine, svjestan da nisam isti igrač kao prije. Ali jedna stvar mi je jasna. I dalje zabijam golove”— dodao je portugalski napadač.

“Nadam se da ću zabiti i danas, a ako ne, neka to učini neki suigrač pa da prođemo dalje. To je ono što se pamti” — zaključio je Ronaldo na kraju.