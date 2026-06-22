VIDEO Rodu Stewartu pozlilo usred koncerta, na pozornici mu donijeli kisik

Legendarni britanski glazbenik Rod Stewart doživio je zdravstvene poteškoće tijekom koncerta u američkoj saveznoj državi Utah, zbog čega je nakratko prekinuo nastup pred tisućama obožavatelja.

Osamdesetjednogodišnji pjevač tijekom izvedbe pokazivao je znakove iscrpljenosti i slabosti, a prema snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama, u jednom se trenutku počeo savijati od bolova te je imao poteškoća s disanjem.

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Situacija je izazvala zabrinutost među publikom, a članovi njegovog tima ubrzo su reagirali i na pozornicu donijeli bocu s kisikom. Stewart se potom nakratko povukao iza pozornice kako bi primio pomoć.

"Bio sam na rubu nesvjestice"

Nakon kraće stanke glazbena se ikona vratila pred publiku te otvoreno priznala da se nije osjećala dobro.

Stewart je okupljenima rekao da je bio na rubu nesvjestice, no unatoč očitoj iscrpljenosti nije želio razočarati obožavatelje. U svom prepoznatljivom stilu našalio se s publikom i odlučio dovršiti koncert sjedeći na stolcu.

Njegov potez izazvao je pljesak i podršku publike, koja je tijekom ostatka nastupa bodrila slavnog glazbenika.

Problemi tijekom oproštajne turneje

Najnoviji incident dodatno je potaknuo zabrinutost za Stewartovo zdravstveno stanje tijekom njegove oproštajne turneje "One Last Time", koju posljednjih tjedana prate brojni zdravstveni problemi.

Početkom lipnja bio je prisiljen odgoditi nekoliko nastupa u Las Vegasu nakon što mu je liječnički tim preporučio odmor zbog oporavka od gripe. Ubrzo nakon toga otkazao je još nekoliko koncerata te pomaknuo termine nastupa u Nevadi i Kaliforniji.

Pjevač je tada putem društvenih mreža objasnio da boluje od akutne respiratorne infekcije koja je izazvala laringitis i privremeni gubitak glasa.

Kritike nakon otkazanog koncerta

Dodatnu pozornost javnosti privukao je slučaj kada je zbog bolesti u posljednji trenutak otkazao koncert u Kaliforniji, a nedugo zatim viđen je na utakmici škotske nogometne reprezentacije u Bostonu.

Taj je potez izazvao brojne komentare među obožavateljima, no Stewartov tim pojasnio je kako je glazbenik fizički bio prisutan na događaju, ali njegov glas nije bio dovoljno oporavljen da bi mogao održati koncert.

Turneja se nastavlja

Unatoč zdravstvenim izazovima, Rod Stewart zasad ne planira prekidati svoju oproštajnu turneju. Pred njim je još nekoliko nastupa diljem Sjedinjenih Američkih Država, dok je završni koncert trenutačno zakazan za sredinu kolovoza u St. Louisu.

Brojni obožavatelji nadaju se da će se legendarni glazbenik uspješno oporaviti i bez novih zdravstvenih problema privesti kraju turneju kojom zaključuje jednu od najuspješnijih karijera u povijesti popularne glazbe.