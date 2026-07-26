VIDEO Riva gorjela od atmosfere: Turisti i domaći zaplesali usred Splita, pogledajte snimku odlične zabave

Društvenim mrežama kruži video odlične atmosfere sa splitske Rive, na kojoj su se u petak navečer okupili brojni turisti i domaći građani.

Ples i pjesma do kasnih sati

Uz glasnu glazbu, velik broj okupljenih zapjevao je i zaplesao na otvorenom, pretvorivši jedan od najpoznatijih splitskih prostora u veliki plesni podij. Kako se može primijetiti na snimci, raspoloženje je bilo sjajno, a turisti i domaći dobro su se zabavljali u toploj ljetnoj noći.

Što je sve zabilježeno na splitskoj Rivi, pogledajte u videozapisu u nastavku.

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